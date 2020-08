Beim Baden im Meer ist wegen gefährlicher Strömungen Vorsicht geboten. In vielen deutschen Flüssen und Seen reicht die Wasserqualität zum Baden aus. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wie jedes Jahr häufen sich in der Ferien- und Sommerzeit die tödlichen Badeunfälle. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft befürchtet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr sogar mehr Notfälle, weil es mehr Menschen statt ins Ausland an die heimischen Gewässer zieht. Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Soziales & Gesundheit: Rente – Die Corona-Krise beeinflusst die Rente. Durch die Corona-Krise gab es etwa 10 Millionen Kurzarbeiter im gesamten Bundesgebiet. Niedriglohn-Beschäftigte wurden sogar gänzlich gekündigt. Hierunter haben sich auch Rentner befunden, welche dringend auf das Geld angewiesen sind. Dazu Fragen & Antworten von der Deutschen Rentenrettung im nd-ratgeber.

Arbeit: Urlaubsrecht – Verfall des Urlaubs bei einer länger währenden Krankheit. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) erbittet Vorabentscheidung des EuGH. Gilt die 15-Monatsfrist auch bei unterlassener Mitwirkung des Arbeitgebers? Ob und unter welchen Voraussetzungen kann der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub einer im Verlauf des Urlaubsjahres arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmerin bei seither ununterbrochen fortbestehender Arbeitsunfähigkeit 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres oder gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt verfallen? Zur Klärung dieser Frage hat der Neunte Senat des Bundesar- beitsgerichts ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der EU (EuGH) gerichtet. Eine Erläuterung im nd-ratgeber.

Wohnen: Mietrecht – Alles Müll oder was? Eine Mülltonne muss für den Mieter leicht zu erreichen sein. Ein Gericht entschied, wie weit der Weg zur Tonne sein darf. Eine überfüllte Mülltonne ist kein Grund, die Miete zu mindern. Steht die Tonne zu weit vom Haus entfernt, schon. Stellt der Vermieter die Mülltonnen an einem anderen Ort auf, kann das eine Mietminderung rechtfertigen. Das gilt zumindest dann, wenn sich der Weg zum Müllplatz für die Mieter deutlich verlängert. Denn das sei durchaus als Mangel zu bewerten, entschied das Amtsgericht Berlin-Köpenick. Mehr zum Müll und wie man ihn vermeidet im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Hohes Gut der Eigentümerversammlung – Urteile deutscher Gerichte. Die Eigentümerversammlung ist für eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der wichtigste Tag des Jahres. Hier werden mit Beschlüssen die Weichen dafür gestellt, wie sich die Immobilie im Laufe des kommenden Jahres entwickeln soll. Mal geht es um bauliche Veränderungen, mal um die Bestellung eines neuen Verwalters und dann wieder um das gemeinsame Vorgehen gegen beauftragte Handwerker. Der Infodienst Recht und Steuern der LBS hat entsprechende Urteile zu dieser Thematik gesammelt. Mehr im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Rentenbesteuerung nach der Rentenerhöhung zum 1. Juli 2020 – Was Steuerzahler davon haben. Wer muss jetzt Steuern zahlen? Zum 1. Juli 2020 wurden die Renten noch einmal deutlich erhöht. Dadurch müssen aber auch immer mehr Rentner jetzt Steuern zahlen. Wie kann man als Ruheständler Steuern sparen? Ab wann muss ein Rentner überhaupt Steuern zahlen? Die Einzelheiten erläutert unser Steuerexperte im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Privatinsolvenz – Verkürzung der Frist, um schuldenfrei zu sein. Als Folge der Corona-Krise dürften noch mehr Verbraucher in einer Schuldenfalle landen. Der Gesetzgeber hat eine Reform der Verbraucherinsolvenz auf den Weg gebracht. Doch schon jetzt können Privatpersonen eine Pleite abwenden. Ausführlich informiert unser Finanzexperte im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: Reisen in der Corona-Pandemie – Die wichtigsten Tipps zum Camping in Corona-Zeiten. Spontanität ist 2020 leider nicht möglich. Die Reservierung oder Vorab-Buchung auf einem Campingplatz ist in diesem Sommer obligatorisch. Auskünfte über die Ausstattung, Angebote und Preise kann man vorab detailliert im ADAC Campingführer nachlesen. 1155 deutsche Campingplätze wurden bewertet. Spezielle Auszeichnungen nach unterschiedlichen Schwerpunkten wie Sanitärausstattung, Platzgelände, Versorgung und Freizeitangebote erleichtern Campingfreunden die Vorauswahl.Seit 30. Mai ist Campingurlaub in Deutschland wieder möglich. Aber wie sieht Camping in Corona-Zeiten in der Praxis aus? Ausführlich im nd-ratgeber.