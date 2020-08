Wie man ein Gift freisetzt

Eindrucksvoller Roman über das Tabuthema des Libanon: »Ein Lied für die Vermissten« von Pierre Jarawan

Von Ingo Petz

Lesedauer: 4 Min.

Vor vier Jahren schrieb sich Pierre Jarawan mit seinem Debüt in die zeitgenössische deutschsprachige Literaturlandschaft: Als neue starke und angenehm unprätentiöse Stimme, die sowohl das schwierige Ankommen eines Kindes eingewanderter Menschen in einer fremden Gesellschaft als auch die Suche nach den eigenen Wurzeln kraftvoll und kunstvoll thematisierte. »Am Ende bleiben die Zedern« wurde zum Bestseller, es folgten zahlreiche Preise und Auslandsaufenthalte.

Nun ist Jarawans zweiter Roman erschienen. Man konnte schon in seinem ersten Buch spüren, wie sehr ihn die turbulente und tragische Geschichte des Libanons, die Heimat seines Vaters, beschäftigte. Aus diesem Antrieb ist nun »Ein Lied für die Vermissten« (Berlin Verlag) entstanden. Bereits nach den ersten Seiten ahnt man, wie komplex dieser Stoff ist, den Jarawan bändigen musste, um ihn als eingängige und gleichzeitig packende Geschichte zu erzählen. Und man erahnt, dass dieser Kunstakt Zeit und Kraft in Anspruch genommen hat. Tatsächlich hat der ehemalige Slam-Poet drei Jahre an dem Buch geschrieben. Für seine Recherchen verbrachte er viel Zeit in Beirut.

Im Mittelpunkt der verschachtelt konstruierten Geschichte, die über mehrere Episoden hinweg erzählt wird und dabei immer wieder in der Zeit vor- und zurückspringt, steht Amin. Er wächst bei seiner Großmutter Yara Elmaalouf auf, die mit ihm 1982 nach Deutschland geflüchtet ist.

Im Libanon herrschte seit 1975 ein brutaler und blutiger Bürgerkrieg, der das Land bis 1990 in Atem hielt und viele Menschen folgenschwer traumatisierte. 1994 kehren der Junge und seine Oma wieder nach Beirut zurück, um den Wiederaufbau des Landes mitgestalten zu können. Die Großmutter ist eine eigenwillige und starke Frau, die ein Kunstcafé betreibt, aber zusehends in der Vergangenheit verharrt.

Amin lernt den ehemaligen Direktor der völlig zerstörten Museumsbibliothek – und durch ihn die Kraft von Büchern und gut erzählten Geschichten – kennen. So begegnet der Vierzehnjährige auch der für den Libanon bedeutsamen Tradition des Geschichtenerzählens: »›Die Hakawati sind Meister darin, ihre Zuhörer zu verführen. Sie nehmen die Rollen verschiedener Charaktere ein, spielen mit Akzenten und Dialekten, machen ihre Figuren lebendig. Und wenn die Spannung am größten ist, brechen sie ab und gehen nach Hause.‹ ›Einfach so?‹ ›Einfach so. Es ist ein Trick. Sie machen süchtig.‹«

Es geht viel um Geschichten, um die Bedeutung von Mythen, Legenden und Erinnerungen. Jarawan ist ein guter Erzähler, dem man gerne folgt. Aber eine gewisse Straffung mancher Versatzstücke, die er aufwirft und ausladend erzählt, hätte dem Roman gut getan. Man muss sich auch mit der sehr blumigen und detailverliebten Sprache arrangieren, die zwar die Sinnlichkeit von Erinnerungen wachrufen soll, die Fortentwicklung des Stoffes aber erschwert. Bei aller Erzählfreude stoßen einem auch manche Ausflüge in die kitschige Kalenderblattprosa auf (»Man bemerkt das Neue erst am Morgen nach dem Sturm«).

Trotzdem erzählt Jarawan eine packende Geschichte, die am zentralen Trauma des heutigen Libanons rührt. Die düstere Schilderung setzt sich im Laufe des Romans aus unterschiedlichen Puzzlestücken zusammen: Es geht um die über 17 000 Menschen, die seit den Tagen des Bürgerkrieges vermisst werden, die bei einer Zigarettenpause oder bei einem Spaziergang mit Freunden einfach verschwunden sind. Ein Tabuthema, das bis heute nicht aufgearbeitet ist und für immer neuen Zündstoff im Nahen Osten sorgt.

Ein zweiter Teil des Romans wird aus der Sicht des Jahres 2006 erzählt, als wieder Bomben auf Beirut fallen. Diesmal ist es Israel, das Hisbollah-Stellungen im Libanon angreift. Ein dritter Teil wird in der Zeit des Arabischen Frühlings angesiedelt. Amin stößt auf die Geschichten der Vermissten, weil viele, die sich im Café der Großmutter treffen, von diesen Menschen erzählen. Und bald wird klar, dass möglicherweise auch Amins eigene Familie von den Verbrechen betroffen ist.

Jarawan gelingen immer wieder Passagen von wuchtiger Emotionalität, beispielsweise, wenn er die Freundschaft zwischen Amin und Jafar auslotet. Der ist, bei aller Vitalität, die er versprüht, doch ein Opfer der Gewalt, die der Krieg über den Libanon gebracht hat. Auch gelingt es dem Autor fast durchgehend, die sprachliche Ebene als eine Art Echokammer des inhaltlichen Strangs zu entwickeln, was in der Wechselwirkung der beiden Ebenen einen sehr lebendigen literarischen Organismus ergibt, durch den der Leser wie ein Zeitreisender wandelt.

Mit diesem Roman zeigt Jarawan, wie schwierig und schmerzhaft die Aufarbeitung von solchen Verbrechen ist, da sie ein Gift freisetzen, das in den Leben der Angehörigen und in der ganzen Gesellschaft weiterarbeitet. Ein Gift, das eliminiert werden muss, wenn es Hoffnung und eine Zukunft geben soll. Es ist ein wegweisender Roman, von dem man sich wünschte, er könnte etwas zum Besseren verändern.

Pierre Jarawan: Ein Lied für die Vermissten, Berlin Verlag, 464 Seiten, geb., 22 Euro