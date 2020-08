Das entschied der Bundesgerichtshof (Az. VIII ZR 401/18) in einem am 27. Mai 2020 veröffentlicht Urteil.

Geklagt hatte eine Familie mit fünf Kindern. Sie berief sich auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und wollte eine Entschädigung. Die Mutter hatte Ende 2016 im brandenburgischen Thermalort Bad Saarow für vier Nächte Zimmer angefragt. Das gewählte Hotel nimmt nur Gäste ab 16 Jahren auf und lehnte die Familie mit dieser Begründung ab.

Nach Auffassung der BGH-Richter ist dagegen nichts einzuwenden. Bei der Auslegung des Antidiskriminierungsgesetzes sei auch die im Grundgesetz geschützte unternehmerische Freiheit des Hotelbetreibers zu berücksichtigen. Sein Haus sei »gerade auf solche Leistungen ausgerichtet, bei denen Ruhe und Entspannung nicht lediglich eine untergeordnete Rolle spielen«. Die Einschätzung, dass sich damit »das an anderen Bedürfnissen orientierte Verhalten von Kindern nicht uneingeschränkt in Einklang bringen lässt«, bewege sich im Rahmen seines unternehmerischen Handlungsspielraums.

Die Familie sei auf die schwerpunktmäßig angebotenen Leistungen »nicht in besonderer Art und Weise angewiesen«, so das Gericht. In der Region gebe es andere Möglichkeiten, seine Freizeit in vergleichbarer Weise zu verbringen. dpa/nd

Hipp-Werbeslogan ist irreführend

Das Landgericht München I untersagte eine Werbung des Babynahrung-Herstellers Hipp für Kindermilch.

Konkret geht es um Sätze wie »7 x mehr brauchst du als ich, wirst groß, gesund - ganz sicherlich« und »Kleinkinder benötigen bis zu 3 x mehr Calcium und sogar 7 x mehr Vitamin D als Erwachsene pro kg Körpergewicht«. Diese Slogans seien irreführend, urteilte das Gericht. Die pauschale Aussage, dass ein Kind sieben Mal mehr Vitamin D benötige als ein Erwachsener, müsse erläutert werden.

»Eltern sollten nicht den Eindruck bekommen, dass bestimmte Produkte nötig sind, damit ihr Kind ausreichend versorgt wird«, teilte die Verbraucherzentrale München mit, die gegen die Hipp-Werbung geklagt und Recht bekommen hatte. »Kinder über einem Jahr brauchen in der Regel keine speziellen Lebensmittel.« dpa/nd