Wie wird der Daten-Zugriff geregelt?

Jeder gesetzliche Versicherte entscheidet selbst, ob er seine Daten digital erfassen lässt. Ab 2022 haben die Patienten die Möglichkeit, in jedem Einzelfall festzulegen, wer was zu sehen bekommt.

Welche technischen Möglichkeiten der Datenverwaltung soll es geben?

Jeder Patient soll seine Patientenakte per Tablet oder per Smartphone verwalten können. Wer dies nicht kann oder will, soll dies auch in der Filiale seiner Krankenkasse vor Ort machen können.

Was geschieht bei einem Kassenwechsel?

Ab 2022 sollen die Versicherten beim Wechsel zu einer anderen Kasse ihre Daten mitnehmen können.

Werden in der Akte auch die elektronischen Rezepte erfasst?

Nein. Dafür soll es eine zusätzliche App geben, mit denen sich die E-Rezepte aufs Smartphone laden lassen. Der Patient kann diese dann in einer Apotheke vor Ort oder einer Online-Apotheke einlösen. Auch Überweisungen sollen elektronisch übermittelt werden können.

Werden die Daten der Forschung zur Verfügung gestellt?

Dies soll ab 2023 möglich sein, wenn es der Patient will.

Wie wird der Datenschutz geregelt?

Arzt, Krankenhäuser und Apotheker sind dafür verantwortlich, dass die Daten aus der elektronischen Patientenakte nicht in falsche Hände geraten. Die App-Betreiber müssen Störungen und Sicherheitsmängel unverzüglich melden. Tun sie das nicht ordnungsgemäß, droht ihnen ein saftiges Bußgeld. dpa/nd