Gut, wir wissen es längst, aber es ist trotzdem sachdienlich, dass Kamala Harris, die Vizepräsidentschafts-Kandidatin der US-Demokraten, noch einmal darauf hinweist: Trump und seine Wahlkämpfer werden »Lügen und Täuschungen benutzen«. Das möchte wohl auch sein, denn jeder soll schließlich das tun, was er am besten kann. Und Trumps Kernkompetenz ist ganz eindeutig die Unwahrheit; wahrscheinlich war er auf derselben Schule wie Käpt’n Blaubär, der nach eigenem Bekunden ausschließlich die Fächer Lügen, Betrügen und Veräppeln belegte. Am Anfang machten sich Politologen, Journalisten und Statistikfans noch die Mühe, Trumps Lügen zu zählen. »19 Lügen in einer Rede«, hieß es da beispielsweise. Oder: 6500 falsche bzw. strittige Äußerungen in den ersten anderthalb Amtsjahren. Oder im April 2019: »Trump bei seiner 10 000. Lüge erwischt«. Das ist alles sicherlich sehr verdienstvoll - aber warum muss damit so viel wertvolle Arbeits- und Lebenszeit verplempert werden? Zählt einfach die paar korrekten Äußerungen zusammen. Das macht jeder Zweitklässler als Hausaufgabe. wh