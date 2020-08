Blick in den "Control Room" für die digitale Übertragung des wegen der Corona-Pandemie virtuell stattfindenden Parteitags der US-Demokraten. Foto: AFP/MORRY GASH

»Nero spielte Geige, als Rom brannte, Trump spielt Golf.« So beschrieb Bernie Sanders in seiner Rede zum Auftakt des Demokraten-Parteitags am Montagabend den Umgang des US-Präsidenten mit der Corona-Pandemie und die gesellschaftliche Situation in den USA. Wie auch in den Wochen zuvor schwor der in der Vorwahl unterlegene Parteilinke seine Anhänger darauf ein, Joe Biden zu wählen und verwies etwa auf dessen Unterstützung für einen 15-Dollar-Mindestlohn. Vor allem aber müsse zuerst »Trump besiegt« werden, danach müsse man eine Biden-Administration von links unter Druck setzen.

So argumentiert auch der linke Intellektuelle Noam Chomsky: »Keiner interessiert sich für eure Gefühle«, erklärt er in einem Video an Bernie-Anhänger, in dem er zur Wahl von Biden aufruft. »Politik ist Aktivismus, nicht die fünf Minuten, die man braucht, um zu wählen«.

Trotz beißendem Onlinespott von prominenten linken Parteiaktivisten: Umfragen zeigen, dass die allermeisten Sanders-Anhänger Biden wählen werden. Doch im Hintergrund geht der Kampf zwischen Demokraten-Establishment und Parteilinken weiter. Beim Umgang mit der Klimakrise etwa, ist Biden den Linken zwar programmatisch etwas entgegengekommen, aber: Zahlreiche Sanders-Delegierte erklärten, gegen das Parteiprogramm stimmen zu wollen, weil dieses kein Bekenntnis zur Einführung von Medicare For All, der staatlichen allgemeinen Krankenversicherung, enthält.

»Es ist schrecklich und großartig zugleich. Der Widerspruch zwischen dem Biden/Harris-Ticket, das auf Präsidentschaftsebene einerseits für die Politik der Vergangenheit steht und Parteilinken, die aktuell bei allen anderen Vorwahlen immer wieder Establishment-Demokraten besiegen, zeigt den Konflikt in der Partei«, sagt Nick Tagliaferro vom linken Think Tank »Data For Progress« gegenüber »nd«.

Die Demokraten versuchen, sich als verantwortliche Manager der Corona-Pandemie zu präsentieren. Anders als sonst wird es auf dem vier Tage andauernden Parteitag kein Gewusel von Tausenden Delegierten und fliegende Luftballons geben. Dafür gibt es viel Raum für Obama-Nostalgie, der Ex-Präsident und seine Frau dürfen beide lange Reden halten. Der rein virtuelle Parteitag mit streng festgelegten kurzen Redezeiten zeigt zudem weniger die Zukunft der Partei als sonst. Der neue Jungstar der Partei, Alexandria Ocasio-Cortez, bekam nur eine Minute Redezeit.

Der Republikaner und Ex-Gouverneur von Ohio, John Kasich, dagegen erhielt vier Minuten. So will man offenbar Wähler in der Mitte umwerben. In den letzten Wochen ist der Vorsprung Bidens im Umfragendurchschnitt leicht von zehn auf etwa acht Prozentpunkte geschrumpft.