Es wird ein Segen sein, wenn die Menschheit eines Tages nicht mehr mit konventionell erdgebundenen Materialien wie Töpfen und Herden kocht, sondern elegant mit per Lufttaxi autonom herbeigeschwebten Dampfwolken. Dann wird der Nachwuchs nämlich die Grenzen seiner fantasierten Allmacht nicht mehr bloß in heißen Herdplatten verkörpert sehen, sondern wissen: Die Gefahr ist in der Luft.

Nur ein halbes Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland wünscht man sich eine kleine Auffrischung dieses Wissens über das Virus. Inzwischen halten selbst offizielle Stellen bewährte Schutzmaßnahmen wie Masketragen oder Abstandhalten für Kokolores - oder zumindest für so vernachlässigenswert, dass sie dem Nachwuchs nicht mehr zugemutet werden müssen.

Außer Nordrhein-Westfalen startete kein Bundesland mit einer Maskenpflicht im Klassenzimmer aus den Sommerferien. Ist Covid-19 in der Zwischenzeit weniger ansteckend geworden? Harmloser? Oder hat Attila Hildmann - Superverschwörung! - im Geheimen die Macht übernommen?

Greifbar wird das Virus - typisch Mensch - in den Händen. Wo mittlerweile selbst die Postbotin wieder ausgiebig abgeknutscht wird, fließen, damit sich auch ja alle sicher fühlen, mehrere Hektoliter Desinfektionsmittel über die Extremitäten. Wenn es nicht Donald Trump gesagt hätte, sondern Günther Jauch, dann würden nicht wenige unserer lieben Mitbürger*innen das Zeug sicher auch trinken, spritzen oder in die Atemwege schmieren.

Desinfektionsmittel suggeriert Kontrolle, wo nichts als Risiko ist; eine Herrschaft über das Unkalkulierbare. Das, was den Westen, wie wir ihn kennen, schon immer angetrieben hat. Also auch das, was die Polizei, Besitzstands- und Faschismuswahrerin mit Waffengewalt, schon immer angetrieben hat.

Das vermeintlich Unkalkulierbare, das sie durch Verprügeln beherrscht, umfasst sogar Frauen und Kinder, sofern mit der falschen Haar- und Hautfarbe ausgestattet oder gegen Nazis protestierend; für sie ist die Polizei omnipräsente Gefahr, und die immer neuen viralen Videos frischen dieses Wissen nur für den Rest auf, bevor die nächste Verdrängungskampagne anläuft. Polizeigewalt? Hat’s nie gegeben.

Apropos: Wenn die SPD-Oberen wenigstens mal eine jüngere neoliberale Schnitte ins Rennen schicken würden - der man es abnähme, das mit der Herdplatte noch nicht so drin zu haben.

Stattdessen auch hier die bewährte Verdrängungstaktik: Alten weißen Mann um alten weißen Mann werfen sie ins Becken, das Haupthaar jedes Mal von einer etwas anderen Krähenart dezimiert. Ob es wohl dieses Mal klappt?