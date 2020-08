Foto: Mina Jaff

Marie ist immer noch im wohlverdienten Urlaub und so gibt es auch in dieser Woche wieder eine voraufgezeichnete Pausenbrause - diesmal mit dem politischen Bildungstrainer, Aktivist und Journalist Adam Baher. Unter anderem geht es um die Frage, was Black Lives Matter in Deutschland bedeutet und warum die Community so gespalten ist.

RB7 - »Immer noch Black Lives Matter« Marie Hecht

Nächste Woche geht es dann ganz normal weiter.