Diesmal hat mich der Generationenkonflikt per Mail heimgesucht. »Die Jahrgänge 1955 bis 1964 sind die größten und mächtigsten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Was hinterlassen sie den Jungen?«, heißt es im Werbetext für die neue Ausgabe der »Zeit«. Oh, 1964, mein Geburtsjahr. Wofür werde ich jetzt schon wieder verantwortlich gemacht, nur weil ich zufällig 1964 zur Welt gekommen bin?

Meine Generation hat Probleme mit der Generation Luisa Neubauer und Rezo, Kevin Kühnert und Kübra Gümüşay, steht in dem Artikel. Also mir fallen andere Personen ein, mit denen ich Probleme habe, zum Beispiel Jörg Meuthen (1961), Horst Seehofer (1949), Philipp Amthor (1992) und Verena Bahlsen (1993). Oder Jeff Bezos (mein Jahrgang!).

In meiner Generation war »Gefühligkeit erlaubt, 99 Luftballons steigen lassen mit Nena (Jahrgang 1960)«, schreibt der Autor Bernd Ulrich. Möglich. Einige Mitglieder meiner Generation, mich eingeschlossen, hat das Luftballon- und »Ein bisschen Frieden«-Gesäusel aber genervt und zum Umtexten provoziert: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude und, wenn es sein muss, auch ein bisschen Krieg. Oder, ganz primitiv: 99 Schlagerstars, jeder war ein großer Arsch. Aber gut: Ich kenne Nena und Nicole, bei der Generation Luisa Neubauer kann man sich da nicht sicher sein.

Interessanter ist sowieso ein anderer Aspekt in dem »Zeit«-Beitrag: Boomer seien zwar gut im Moderieren und Kompromisse-Machen, argumentiert Bernd Ulrich. Womit sie aber schlecht fertig würden, »das sind all die Disruptionen, die gerade geschehen oder nötig werden«. Gemeint ist etwa die Klimaerhitzung. Jetzt stelle sich die Frage: »Machen sie gar kurz vor der Rente doch noch ein bisschen Revolution? Eine Revolution, die übrigens nicht deshalb kommt, weil irgendwer sie so dringend gewollt hätte (wie die 68er damals), sondern weil die Probleme von den Boomern zu lange aufgeschoben wurden.«

Wow, die »Zeit« ruft zur Revolution auf! Wobei »ein bisschen« ein bisschen zögerlich wirkt angesichts der konstatierten Disruptionen. Wie damals, bei Nicole. Irritierend ist auch, dass in dem Artikel nichts zu lesen ist von Autokonzernen und den Ängsten der Menschen, entlassen zu werden und das Einkommen zu verlieren. Lieber Herr Ulrich, jetzt mal von Boomerin zu Boomer: Wenn man konsequenten Klimaschutz will, wäre es doch nützlich, sich mit der Macht von Konzernen zu befassen, die umweltschädliche Produkte herstellen. Und mit der Frage, was aus Menschen wird, die derzeit bei BMW, Bosch, Thyssen-Krupp, Lufthansa und so weiter arbeiten und ihr Geld verdienen. Und warum die Umweltbewegung der 80er Jahre nicht mehr erreicht hat. Aber OK Boomer, das kann ja noch kommen. Vielleicht ist der Umweg über den angeblichen Generationenkonflikt nötig, um Leserinnen und Lesern der »Zeit« die Disruptionsängste zu nehmen. Eva Roth