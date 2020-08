Das House of Lords als Oberhaus des britischen Parlaments ist seiner Natur nach ein demokratisches Vakuum. In der Kammer sitzen zwei Dutzend Kleriker, über neunzig Abkömmlinge adliger Familien und ein paar Hundert Lords und Ladies, die von verschiedenen Regierungschefs ernannt worden sind. Rund 800 Peers sind es derzeit, kein einziger von ihnen musste sich dafür einer Wahl stellen. Daher ist Korruption hier eigentlich obligatorisch. Doch kaum jemand bisher hat diesen Umstand so schamlos ausgenutzt wie Großbritanniens konservativer Premier Boris Johnson.

Ende Juli hat Johnson 36 neue Peers ernannt - allesamt Personen, die »etwas für die Gesellschaft geleistet« haben, wie ein Regierungssprecher sagte. Auffallend viele von ihnen haben sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie der Tory-Partei Geld gaben, für den Brexit warben oder mit dem Premier befreundet sind. Wie etwa der Milliardär Michael Spencer, dank dem die Tories um sechs Millionen Pfund reicher sind. Oder Ian Botham, der früher Cricket gespielt hat und heute ein Brexit-Fan ist. Bedacht hat Boris Johnson auch seinen Bruder Jo.

Die flagrante Klüngelei hat Schlagzeilen gemacht und selbst bei Freunden der britischen Parlamentstradition Stirnrunzeln ausgelöst. Aber sie ist nur das jüngste Beispiel einer ganzen Reihe von Regierungsentscheidungen, die stark nach Filzokratie stinken. So vergab die Regierung während der Coronakrise etliche öffentliche Aufträge auf undurchsichtige Weise. In einem Fall geht es um die Überprüfung der regierungseigenen Kommunikationsstrategie während der Pandemie. Anstatt die Leistung vorschriftsgemäß auszuschreiben, bekam kurzerhand das Unternehmen Public First den Zuschlag für den 840 000-Pfund-Vertrag. Die Inhaber dieser Firma pflegen enge persönliche Beziehungen zu Kabinettsminister Michael Gove und zu Johnsons Chefberater Dominic Cummings. Die Kampagne Good Law Project hat nun Klage gegen Gove als Verantwortlichen eingereicht. In einem anderen Fall ging ein Vertrag über 32 Millionen Pfund für die Beschaffung von Schutzkitteln an eine Firma mit einem Nettovermögen von knapp 19 000 Pfund und einer Belegschaft von 16 Angestellten - und die nicht auf Schutzkleidung, sondern auf Schädlingsbekämpfung spezialisiert ist.

Auch jenseits von Corona winkt Reibach. Im Januar tritt eine neue Regelung in Kraft, die die zollfreie Einfuhr von 260 000 Tonnen Rohrzucker erlaubt. Es gibt in Großbritannien genau ein Großunternehmen, das diesen Rohstoff importiert: Tate and Lyle, ein Geldgeber der Tories und einer der wenigen Konzerne, die den Brexit unterstützt haben. Greenpeace hat errechnet, dass die Firma dadurch 2021 beim Import 73 Millionen Pfund spart.

Klientelismus und Vetternwirtschaft mit dem autoritären rechten Populismus, den Johnson vertritt. Für politische Konventionen hat der Premier wenig übrig, jegliche Einschränkungen seiner Macht empfindet er als lästig. Das zeigten bereits seine Versuche, das Parlament kaltzustellen, um den Brexit-Deal nicht zu gefährden oder der Parteiausschluss von 21 Tories, die sich gegen den Plan stellten. Seit dem Wahltriumph im vergangenen Dezember ist er diesem Weg weitergegangen. Immer mehr Entscheidungen fallen im engsten Kreis, Minister und Beamte, die nicht spuren, müssen gehen. Das konservative Magazin »The Spectator« spricht vom Regieren nach dem Prinzip »command-and-control« (befehlen und kontrollieren). Das Kabinett ist längst nicht mehr als eine Ansammlung fügsamer Johnson-Fans. Kritik wird von der Regierung beiseite gewischt, politische Skandale werden ausgesessen. Weiter eine Schlüsselrolle spielt der Einflüsterer des Premiers Cummings, der auf die Regierungsgeschäfte enorm großen Einfluss nimmt. Trotz der Affäre im Frühjahr um Cummings Verstöße gegen die Lockdown-Vorschriften sitzt der Berater weiter fest im Sattel. Die Regierung behauptete da einfach, der Rest des Landes interpretiere die Regeln falsch.