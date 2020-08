Die Passagierzahlen steigen wieder, die Verkehrsunternehmen atmen auf. Bundesweit liegt die Auslastung von Bus und Bahn inzwischen wieder bei 60 bis 70 Prozent, nachdem sie in der Zeit des Stillstands bundesweit im März und April auf rund 20 Prozent der üblichen Fahrgäste sank. Allein an diesen Zahlen kann man erkennen, welche Geißel der Menschheit diese Coronaseuche ist. Nicht nur wegen der Gesundheit. Sondern auch wegen des Klimas. Denn: sinkende Passagierzahlen, steigende Autofahrerzahlen. Steigende Autofahrerzahlen, sinkende Chancen im Klimaschutz. Aber auch: Sinkende Klimaschutzwerte, steigende Temperaturen. Steigende Temperaturen, sinkende Passagierzahlen. Denn: Steigende Passagierzahlen und Hitze, sinkender Klimaschutz im Waggon. Alles nicht ganz so einfach. Die Werbung der Verkehrsunternehmen für eine Rückkehr aller Vorkrisenpassagiere muss daher als ein Angriff auf die Coronaschutzziele, eine Werbung für die Abstandsregeln als Angriff auf die Klimaschutzziele betrachtet werden. Nahverkehr und Abstand - das passt einfach nicht. uka