Kennen Sie Scots? Rund 1,5 Millionen Menschen sollen diese westgermanische Sprache beherrschen, die im schottischen Tiefland beheimatet ist. Die Wikipediaseite auf Scots hat etwa 57 000 Einträge. Nun stellte sich heraus, dass ein einziger Nutzer fast alle dieser Lexikon-Einträge verfasst hat: ein US-amerikanischer Teenager, der nicht einmal Scots spricht. Er hat wohl die englischen Texte kopiert und lediglich einzelne Wörter ausgetauscht. Nun sind sich Englisch und Scots schon einigermaßen ähnlich. Das zeigt das Scots Language Centre ausgerechnet am Beispiel eines Liedes über Juri Gagarin: »He flew tae the moon« statt »He flew to the moon« (Er flog zum Mond). Doch Kenner der Sprache meinen, dass die Texte eher wie eine schlechte Imitation eines schottischen Dialektes klängen, wie es in einem Artikel auf heise.de heißt. Nun wird heftig diskutiert, Wikipedia auf Scots komplett zu löschen. Andere wollen die Einträge korrigieren oder komplett neu schreiben. Ob es genügend Scots-Sprecher mit ausreichend Zeit gibt, um 57 000 Einträge zu »retten«? jot