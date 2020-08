Banksy, der seine Identität geheim hält, hat Klemp demnach im September 2019 eine E-Mail geschieben: »Hallo Pia, ich habe über deine Geschichte in der Zeitung gelesen. Du klingst wie ein knallharter Typ. Ich bin ein Künstler aus Großbritannien und habe einige Arbeiten über die Migrationskrise gemacht, natürlich kann ich das Geld nicht behalten. Könntest du es verwenden, um ein neues Boot oder so etwas zu kaufen?« Klemp habe die Mail zunächst für einen Scherz gehalten.

Das Schiff sei Mitte August vom spanischen Hafen Borriana gestartete. Benannt ist es nach Louise Michel, einer französischen Anarchistin aus dem 19. Jahrhundert. Banksy hat es bemalt, zu sehen ist etwa ein Mädchen in Rettungsweste, das einen pinken Rettungsring in Herzform hält. Laut »Guardian« ist das ehemalige Schiff der französischen Küstenwache kleiner als die anderen Schiffe der Sea-Watch-Flotte, dafür aber schneller, so dass die Crew hofft, der libyschen Küstenwache entkommen zu können.