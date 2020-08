Bernd Riexinger, Parteivorsitzdender von Die Linke, spricht vor Journalisten neben Katja Kipping, Parteivorsitzdende von Die Linke, in der Bundespressekonferenz zur Wahl in Hamburg. Foto: Carsten Koall/dpa

Wie zu erwarten, haben Katja Kipping und Bernd Riexinger bekanntgegeben, dass sie nicht erneut für den Parteivorsitz kandidieren werden. Auf dem Parteitag Ende Oktober wird nicht nur ein neuer Bundesvorstand gewählt. Auch die Debatte um Kompromisse bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr und um das Mitregieren im Bund wird weitergehen.

Sie verabschieden sich von der Parteispitze, doch sie haben einen Rekord geschafft: Mehr als acht Jahre werden Katja Kipping und Bernd Riexinger die Linke geführt haben, wenn sie ihr Amt Ende Oktober an ein neues Duo abgeben. Am Samstagvormittag veröffentlichte Riexinger eine Erklärung an die Parteigremien, in der er seinen Rückzug bekanntgab. Am Vorabend hatte dies bereits Kipping getan.

Damit geht möglicherweise die längste Ära der Kontinuität an der Spitze der 2007 aus PDS und Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG) hervorgegangenen Partei zu Ende. Nur der 2013 verstorbene Lothar Bisky konnte insgesamt auf eine längere Zeit als Vorsitzender zunächst der PDS zurückblicken, die er zwölf Jahre führte, und der Linken, an deren Spitze er von 2007 bis 2010 zusammen mit Oskar Lafontaine stand. Dem folgte eine Zeit der inneren Zerrissenheit. In den Machtkämpfen jener Jahre wurden die von 2010 bis 2012 amtierenden Vorsitzenden Gesine Lötzsch und Klaus Ernst schnell zerrieben. Die Dresdnerin Kipping und der aus Baden-Württemberg stammende Gewerkschafter Riexinger erwiesen sich trotz sehr unterschiedlicher Sozialisierung und politischer Orientierung als harmonisch und professionell agierendes Team – das immerhin drei Mal auf Parteitagen im Amt bestätigt wurde.

Nun also die lange erwartete Entscheidung. Ursprünglich hatten sich Kipping und Riexinger bereits nach der Strategiekonferenz Ende Februar zu ihrer Zukunft erklären wollen. Kipping bekräftigte am Samstag im Gespräch mit »nd«, sie werde ihr Amt bis zum Parteitag am 31. Oktober, auf dem der gesamte Bundesvorstand neu gewählt wird, »voller Leidenschaft« weiterführen. Auf diese Aufgabe werde sie sich zunächst weiterhin konzentrieren und »nicht mit angezogener Handbremse« arbeiten. Deshalb wolle sie sich auch noch nicht zu ihren Vorstellungen darüber äußern, in welcher Weise sie »verstärkt in der Gesellschaft Brücken« für einen »sozial-ökologischen Aufbruch, für neue linke Mehrheiten« bauen möchte, wie sie in ihrer Erklärung formuliert hatte. Der Abschied vom aktuellen Amt falle ihr auch deshalb leicht, weil sie wisse, dass es in der Partei kluge Genoss*innen gebe, »die Vorsitz können«. In den Entscheidungsprozess der Partei wolle sie aber nicht eingreifen, indem sie Namen nenne, sagte sie dem »nd«.

Es ist gleichwohl offenkundig, dass Kipping für sich weiter den Schwerpunkt in der parlamentarischen Arbeit sieht. Die Politikerin bestätigte gegenüber »nd«, sie werde im kommenden Jahr erneut für den Bundestag kandidieren. Sie wolle in ihrem Wahlkreis in Dresden erneut als Direktkandidatin kandidieren, sagte sie. Die 42-Jährige ist bereits seit fast 15 Jahren Bundestagsabgeordnete. Im Gespräch mit »nd« plädierte Kipping dafür, dass die Linke im kommenden Jahr auch dann in Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen eintreten sollte, wenn sie bei der Bundestagswahl nur drittstärkste Kraft in dieser Konstellation wäre: »Entscheidend ist, was wir an Inhalten durchsetzen können – für eine echte Entspannungs- und Sozialpolitik, für Klimaschutz und Frieden.«

In ihrer Erklärung schreibt Kipping: »Es gibt bei der nächsten Bundestagswahl ein historisches Möglichkeitsfenster. Dazu müssen wir den Ansatz Regieren in Bewegung mit der Bereitschaft zum Konflikt ausbauen und auch im Bund Regierung wagen.« Eine »mögliche Mitte-Links-Regierung« sieht Kipping indes »in der Pflicht, grundlegende Alternativen umzusetzen, zum Beispiel den garantierten Schutz aller vor Armut, eine Rentenversicherung, in die alle einzahlen, die Sanktionsfreiheit, die Kindergrundsicherung«. Zudem gehe es darum, »mit Klimaschutz und Friedenspolitik dafür zu sorgen, dass wir eine Zukunft haben«.

Katja Kipping

Bernd Riexinger blickt in seiner Erklärung aus seiner Perspektive als langjähriger Gewerkschafter und »radikaler Linker ohne Partei«, der die WASG und später die erste gesamtdeutsche Linkspartei mitbegründet hat, auf deren Entwicklung und seinen Beitrag dazu zurück. Wie Kipping betont er die gemeinsame Arbeit daran, die Partei durch »Zuhören, Gespräche führen, die Basis besuchen, aufbauen, wertschätzen« zu einen. So sei es gelungen, den Mitgliederverlust zu stoppen. Seither ist die Zahl der Genossinnen und Genossen relativ konstant geblieben, was angesichts des vor zehn Jahren noch sehr hohen Altersdurchschnitts keine Kleinigkeit ist. Stammte vor zehn Jahren noch die Mehrheit der Mitglieder aus Ostdeutschland, so ist das Verhältnis heute umgekehrt. Zwei Drittel der Neumitglieder sind mittlerweile unter 35-Jährige.

Riexinger betont, die Partei sei mit Kampagnen wie »Pflegenotstand stoppen« und in den Kämpfen gegen die Mietenexplosion bundesweit präsent. Zudem sei sie »verlässlicher Bündnispartner gegen Rechtsradikalismus und Rassismus« und »im Kampf gegen Aufrüstung und Krieg«. Das rechnet er auch Kipping und sich als Verdienst an, zumal die Parteispitze Programme für Nachwuchsbildung in der Partei auf den Weg gebracht habe, die »nicht nur Wissensvermittlung, sondern Strategie, Organisierung« beinhalten. Die Verankerung der Partei »in den Kommunen und Vereinen, in den Gewerkschaften, in den Nachbarschaften« sei entscheidend für deren Aufbau und Stärkung, so Riexinger. Daran müsse weiter aktiv gearbeitet werden, mahnt er.

Mehr als Kipping spricht der Ko-Vorsitzende persönliche Verletzungen an, die mit dem insbesondere von der ehemaligen Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht, und Oskar Lafontaine an die Parteispitze gerichteten Vorwurf verbunden sind, man rede zu viel über Geflüchtete und zu wenig über die Situation der Arbeiterklasse. Das habe ihn als langjährigen Gewerkschaftsaktivisten besonders getroffen, schreibt Riexinger. Für ihn sei es eine »existenzielle linke Frage, dass wir nicht weichen, wenn gegen Geflüchtete und Menschen mit migrantischen Wurzeln gehetzt wird«. Solidarität sei »die DNA« der Linken.

Erneut spricht sich Riexinger in dem Schreiben für einen »linken Green New Deal« aus. Diesem Projekt, das aus seiner Sicht nur ein internationales sein kann, hat er auch ein am Montag erscheinendes neues Buch gewidmet. Es gebe keinen Gegensatz zwischen linker Sozialpolitik und Klimagerechtigkeit, stellt der 64-Jährige klar. Die Linke wolle eine Gesellschaft, »in der kein Mensch sich zwischen seinem Arbeitsplatz und der Zukunft seiner Kinder oder Enkel entscheiden muss«. Am Samstagabend will der Linke-Bundesvorstand einen Leitantrag an den Bundesparteitag verabschieden, in dem der »sozial-ökologische« Gesellschaftsumbau ebenfalls eine zentrale Rolle spielt.