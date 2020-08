Der gewalttätige Übergriff von Polizeibeamten Mitte August auf einem 29-jährigen Mann hat ein Nachspiel. Zivilpolizisten suchten in den letzten Tagen zweimal Anwohner in Frankfurt-Sachsenhausen auf, weil sie vermuten, dass diese die Festnahme filmten. Beide Male gaben die Beamten an, Zeugenaussagen einholen zu wollen - und beide Male verweigerten die Bewohner des Hauses eine Aussage, da sie davon ausgehen, dass Polizisten keine erfolgreiche Ermittlung gegen ihre Kollegen durchführen würden, wie Alex*, einer der Hausbewohner, gegenüber dem »nd« erklärte. Auch ihre Personalien wollten sie den Beamten nicht nennen, woraufhin die Polizisten ungehalten geworden seien. »Sie drohten sogar und sagten: ›Wir sind noch ganz unten an der Stufe der Eskalationsleiter. Wir können uns über die Staatsanwaltschaft auch Zutritt zu den Wohnungen verschaffen.‹«

Das Videomaterial könnte aber bei der Aufklärung des Vorfalls wichtig sein, da laut Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Vorfalls keine einzige Bodycam der Beamten funktioniert habe. Dabei ist im Ausgehviertel Sachsenhausen die Bodycam im Rahmen eines Pilotprojektes seit 2013 im Einsatz. Dass sie ausgerechnet im Zuge einer Polizeieskalation während der Sperrstunde, bei der ein am Boden liegender Mann gegen den Kopf getreten wurde, keinen Akku gehabt haben soll, irritiert. Gegen drei der Staatsangestellten wurden mittlerweile Disziplinarverfahren eingeleitet.

Auch wenn Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) die Tat als »völlig inakzeptabel« bezeichnete, ist sie kein Einzelfall. Die Polizei stand zuletzt häufiger in der Kritik. Nicht nur das Frankfurter 1. Revier, das in Verbindung mit Neonazi-Drohschreiben gebracht wurde. Von Polizeicomputern wurden offenbar Personendaten für die Drohbriefe abgerufen. Auch das systematisch angewandte Racial Profiling gegenüber Migranten und schwarzen Deutschen ist seit Längerem in der Main-Metropole umstritten. Zudem versuchte am Abend des 25. Juli eine Polizeieinheit mit Überfallkommando und Hunden, sich gewaltsam Zutritt zum linken selbstverwalteten Zentrum »Klapperfeld« zu verschaffen. Grund war eine gemeldete Gefahrenlage. Wie sich jedoch herausstellte, war der Anlass nicht haltbar. Die Initiative »Faites votre jeu«, die das ehemalige Polizeigefängnis verwaltet, hielt im Anschluss in einer Stellungnahme fest, dass das »Verbreiten von Fake News und unhaltbaren Gerüchten in den sozialen Medien mittlerweile zentraler Bestandteil der polizeilichen Arbeit« sei.

Wegen dieser Reihe von Vorfällen häuft sich die Kritik an der Behörde. »In Frankfurt ist die Polizei dafür bekannt, nachzutreten. Im wahrsten Sinne des Wortes«, gibt Alex zu verstehen. »Nun fühlen wir uns eingeschüchtert, da wir fürchten, dass nach der Drohung die Polizei sich nachts gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen im Haus verschafft.«

*Name von der Redaktion geändert