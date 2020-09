Beim morgendlichen Streifzug durch die Stadt, abseits der Wege zu S- und U-Bahn, sieht man sie, die älteren, gepflegt gekleideten Damen und Herren in fein gebügelten Bundfaltenhosen, frisch gestärkten Blusen, Steppwesten und getönten Tropfenbrillen. Sie erobern den urbanen Raum zwischen sieben Uhr morgens und vier Uhr nachmittags, bis der Strom der Erwerbstätigen sie zurück in ihre Häuser drängt. Und es macht sehr wehmütig, an eine Zeit zu denken, da sie nicht mehr da sein werden, denn mit ihnen geht eine zum Kulturgut gewordene Mode und wird ersetzt werden durch... was eigentlich? Ginge es um eine logische Fortsetzung aktueller Trends, sehen wir dann Senior*innen in einer Melange aus Loungewear (Jogginghose) und Athleisure (Sportklamotte gemixt mit Freizeitlook). Also das auf die Straße getragene Outfit zum Bingewatchen. Es ist die traurige Umkehrung dessen, was Andy Warhol mit »Mode ist nicht das, was du irgendwo anhast, sondern es ist der Grund, überhaupt rauszugehen« meinte. Die Bundfaltenhose als letzte Bastion der Fashionistas. Das ist auch neu. cod