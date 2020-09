Für Wilson Witzel ist die Lage ernst. Am Mittwoch entschied der Oberste Justizgerichtshof (STJ) in Brasília über die Rechtmäßigkeit der am vergangenen Freitag erfolgten Suspendierung des Gouverneurs des Bundesstaates Rio de Janeiro und das Amtsenthebungsverfahren gegen den Politiker der evangelikal-fundamentalistischen Christlich-Sozialen Partei (PSC). Das Parlament des Bundesstaates hat nun 180 Tage Zeit, um die Absetzung des Regierungschefs zu vollenden.

Witzel und weiteren Mitgliedern seines Kabinetts wird von den Behörden vorgeworfen, ein Korruptionsnetzwerk gespannt zu haben, um bei Beschaffungen für das Gesundheitswesen in der Coronakrise öffentliche Mittel für sich abzuzwacken. Zur Verschleierung soll Geld auch an Helena Witzel, die Ehefrau des Gouverneurs, geflossen sein. Dessen Freistellung hatte der Richter am STJ Benedito Gonçalves auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft verfügt, der Forderung nach Inhaftierung des Politikers aber nicht entsprochen. Die Behörden haben angekündigt, ihre Aktionen im Rahmen der Operation »Tris In Idem« in den kommenden Tagen auszuweiten, um weitere Beweise für die »Bildung und Aufrechterhaltung einer kriminellen Organisation« zu sammeln. Witzel bestreitet alle Vorwürfe und will vor den Obersten Gerichtshof (STF) ziehen.

Der frühere Bundesrichter Witzel ist ein Shootingstar der brasilianischen Politik. Seinen Wahlkampf 2018 führte er mit Versprechungen, den Korruptionssumpf trocken zu legen. Im Drogenkrieg in den Favelas wollte er härter durchgreifen. Den Sieg verdankte er insbesondere der Unterstützung durch den in Rio beheimateten Clan des heutigen ultrarechten Staatspräsidenten Jair Bolsonaro. Im Jahr darauf brach Witzel mit den Bolsonaros und verfolgt seitdem eigene Ambitionen. Aus der Allianz der beiden rechten Politiker ist eine erbitterte Fehde geworden. In der Coronakrise ließ er, wie andere Gouverneure und Bürgermeister, den unverantwortlich agierenden Staatschef links liegen. Bolsonaro sieht in Witzel vor allem deshalb eine Bedrohung, weil Justiz und Polizei von Rio die Verbindungen der Präsidentenfamilie zu den Milizen, in Rio operierenden kriminellen Banden, untersuchen. Als im Juni der »Buchhalter« der Bolsonaros, Fabrício Queiroz, in seinem Versteck bei einem ihrer Anwälte aufgestöbert wurde, zog sich die Schlinge um den Hals des Präsidenten noch enger. Witzels Aus kommt ihm also zupass.

Erst im April war Bolsonaros Justizminister Sérgio Moro zurückgetreten, weil der Staatschef Rios Polizeiführung manipulieren wollte. Moro war damit zu Berühmtheit gelangt, dass er Brasiliens früheren Präsidenten Lula da Silva von der linken Arbeiterpartei mit falschen Anklagen ins Gefängnis brachte und so aus dem Rennen um die Präsidentschaft warf.

Anklagen gegen Gouverneure wegen illegaler Bereicherung haben am Zuckerhut bereits Tradition. Mit Witzel traf es in vergangenen vier Jahren schon den sechsten amtierenden oder früheren Regierungschef des Bundesstaates. Die fünf zuvor sahen das Gefängnis von innen. Der Konservative Sérgio Cabral, der von 2007 bis 2014 am Ruder und an den Quellen war, sitzt sogar seit November 2016.