Bodo Ramelow (Die Linke, l), Ministerpräsident von Thüringen, und Hartmut Schubert (SPD), Finanzstaatssekretär von Thüringen, sprechen vor Beginn der Sondersitzung des Thüringer Landtag miteinander. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Immerhin kündigt CDU-Fraktionschef Mario Voigt an, nun konkret werden zu wollen. Endlich, wird man sich in den Reihen von Linken, SPD und Grünen in diesem Moment im Erfurter Landtag gedacht haben, denn seit Wochen wartet Rot-Rot-Grün darauf zu erfahren, was die Christdemokraten denn nun genau am Entwurf der Landesregierung für den Thüringer Landeshaushalt 2021 ändern wollen. Die Mehrheitsverhältnisse im Landesparlament zwingen das Minderheitenbündnis, die Wünsche der CDU zu berücksichtigen. Denn ohne ihre Zustimmung können die drei Koalitionspartner den Etat nicht beschließen.

Seit etwa zwei Stunden haben die Abgeordneten bereits beraten, als Voigt am Freitag ans Mikrofon tritt. Themen der Landtagssitzung sind auch Änderungen am Haushalt des laufenden Jahres und ein weiteres Konjunkturprogramm, das »Thüringer Investitionspakt« heißt. Es ist die erste Lesung der entsprechenden Gesetzesentwürfe.

Bis zu diesem Zeitpunkt verlief die Denbatte erwartbar. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) etwa kommt bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs immer mal wieder vom Thema ab, redet über Weihnachtsmärkte und Karneval. Bald danach leugnet AfD-Fraktionschef Björn Höcke die Bedrohung durch die Corona-Pandemie.

Zwischen diesen beiden Rednern wiederholt Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert (SPD) die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltsentwurfs. 11,4 Milliarden Euro will das Land nach den Vorstellungen des Kabinetts ausgeben – ohne dass dabei zusätzliche Stellen für Polizisten und Lehrer geschaffen würden. Denn nach von Schubert können nicht mal alle bislang finanzierten Stellen besetzt werden. In diesem Jahr sollen zudem unter anderem wegen wegbrechender Steuereinnahmen etwa 1,8 Milliarden neue Schulden gemacht werden, ohne dass die Rücklagen des Landes zuvor völlig aufgebraucht werden. Außerdem sollen 300 Millionen Euro in den Investitionspakt fließen.

Entsprechend groß ist also die Spannung, als CDU-Mann Voigt sagt, er wolle an fünf Beispielen sagen, was die CDU an den Planungen verändern will. Er nennt die Konstenstellen für das Landespersonal, für Förderprogramme für Schulen, schnelles Internet, Solaranlagen, für Polizeiautos und neue Waffen, für Straßen und Radwege. Doch dann ergeht sich Voigt doch wieder nur in Allgemeinplätzen und wird eben nicht konkret. Er betont, der Haushalt müsse so gestaltet sein, dass Arbeitsplätze gesichert und die Kommunen auskömmlich finanziert würden. Man wolle Investitionen in eine »moderne Bildungspolitik«. Doch wie viel Geld etwa an die Kommunen fließen soll, sagt Voigt nicht. Und auch nicht, ob es mehr Lehrerstellen geben soll als von Rot-Rot Grün vorgeschlagen.

Sehr konkret wurde dagegen Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich: Ihre Fraktion plädiert für Hunderte zusätzliche Lehrerstellen und fordert eine bessere Bezahlung der Grundschullehrer sowiemehr Geld für freie Schulen. Weiter spricht sie über die Finanzierung der Verbraucherzentralen und einer Beratungsstelle für Prostituierte. Bei der Landesregierung werden indes wohl auch Rothe-Beinlichs Ansagen nicht für Jubel sorgen. Denn mit ihnen wird deutlich, dass die Abgeordneten der drei Regierungsparteien längst nicht alle Details des Kabinettsentwurfs absegnen werden.