Rund 149 000 Ehen sind im vergangenen Jahr in Deutschland geschieden worden. Das sind knapp 1000 mehr als 2018. Damit haben die Ehescheidungen erstmals seit 2012 leicht zugenommen (um 0,6 Prozent), so das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Wie in den Vorjahren sind in etwa der Hälfte der Scheidungsfälle minderjährige Kinder betroffen gewesen. Der Statistik zufolge waren es 2019 rund 122 000 Kinder und Jugendliche.

Gut 80 Prozent der 2019 geschiedenen Ehen gingen nach einer vorherigen Trennungszeit von einem Jahr zu Ende. Etwa 26 000 oder 17,3 Prozent aller geschiedenen Paare waren im 25. Jahr verheiratet. Im Durchschnitt hat die Ehedauer 14 Jahre und zehn Monate betragen. Vor 25 Jahren haben sich mit 17 000 nur 10,4 Prozent erst im Jahr der Silberhochzeit getrennt.

Zum ersten Mal wurden diesmal auch die Scheidungen gleichgeschlechtlicher Ehepaare erfasst: Rund 100 solcher Ehen seien im vergangenen Jahr beendet worden. epd/nd