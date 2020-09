Sichtlich stolz sind die Parlamentarier*innen, die am Mittwoch in Berlin den Jahresbericht des Petitionsausschusses für das Jahr 2019 präsentierten. Ein Musterbeispiel aus dem letzten Jahr: Die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte. Von der ersten Einreichung der Petition, den Steuersatz von 20 auf sieben Prozent zu senken, bis zur nötigen Gesetzesänderung vergingen gerade einmal elf Monate. Rund 82 000 Mitzeichnende hatten den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf die Hygieneprodukte gefordert und auch bekommen.

»Egal, wie gut der Gesetzgeber Gesetze macht, es gibt im Einzelfall immer Probleme«, sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) den Parlamentarier*innen, als er ihren Bericht entgegennahm. Corinna Rüffer, Obfrau der Grünen, sieht den Ausschuss als schlafenden Riesen im Parlament. Menschen wenden sich mit sehr konkreten Problemen an das Parlament, die gelöst werden sollen. So gehe es um Probleme mit Jobcentern und bürokratischen Abläufen, aber auch um existenzielle Bedürfnisse, wenn es beispielsweise um die Leistungen der Krankenkassen geht. »Wir sind der Ausschuss, den man ansprechen kann, wenn Probleme akut gelöst werden müssen«, bekräftigt Rüffer.

Die Bandbreite an Themen, mit denen sich der Ausschuss befasst, ist groß. So geht es in Anträgen um symbolträchtige Neuerungen, wie die Forderung nach einer Schweigeminute am Holocaustgedenktag, wie auch für Unterstützung für Opfer der SED-Diktatur durch die Einführung eines Beauftragten der Bundesregierung.

Insgesamt 13 529 Petitionen erreichten den Ausschuss im vergangenen Jahr. Nicht alle davon werden veröffentlicht. 2019 waren es nur 926, was meist datenschutzrechtliche Gründe hat oder daran liegt, dass manche Anliegen durch die Parlamentarier*innen direkt gelöst werden können.

Trotz allem Tatendrang könnte die Erfolgsquote besser sein. »Wenn man sich die Statistik ansieht, was tatsächlich umgesetzt wurde, dann lässt das durchaus zu wünschen übrig«, resümiert Kerstin Kassner, Obfrau der Linken. Sie würde sich Verbesserungen wünschen, die für mehr Zufriedenheit bei den Bürger*innen führen sollen. Das Quorum, damit eine Petition öffentlich im Ausschuss behandelt wird, sollte von bisher 50 000 auf künftig 25 000 Stimmen abgesenkt werden. In öffentlichen Sitzungen würden zumeist nur die Petitionen besprochen, die ohnehin durch die Kampagnenarbeit großer Vereine schon viel Aufmerksamkeit erhalten würden. Bisher konnte das Quorum nicht gesenkt werden. Auch wäre der Ausschuss gerne handlungsfähiger und würde mit einem Hilfsfonds denen helfen, die durch geltende Gesetze in akuten Problemlagen stecken. Dieses Ziel erreichte man bisher nicht. »Wenn nur 4,37 Prozent der Petitionen den Weg nach ganz oben in die Regierung schaffen, dann ist da noch ganz viel Luft nach oben!«, kritisiert Kassner.