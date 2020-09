Wie wollen Sie eigentlich zu Reichtum kommen? Oder Ihrem Sohn oder Ihrer Enkelin zu Reichtum verhelfen? Es muss ja nicht einmal Reichtum sein, ein kleines finanzielles Polster zur Aufstockung der Rente (die der Staat ja nicht mehr jedem in ausreichendem Umfang gewähren will) tut es auch. Oder ein kleines Eigenheim, wenn das denn sein muss, zumindest könnte es erleichternd wirken, wenn die Mieten steigen und falls der Mietendeckel in Berlin gekippt wird. Es könnte natürlich auch zu mehr Druck führen, wenn man mit eigenem Geld die Heizung auswechseln muss ... Wie auch immer, ein bisschen Geld im Rücken schadet ja nicht. Vielleicht mal nach Taunton schauen, in der englischen Grafschaft Somerset. Ein Vater schenkte seinem Sohn von Geburt an jedes Jahr eine Flasche Whisky: Macallan Single Malt. Insgesamt gab er 5000 Pfund aus. Die Flaschen haben aber so an Wert gewonnen, dass die Sammlung heute 40 000 Pfund wert ist. Die verkauft der Sohn jetzt, um sich ein Häuschen zu kaufen. Ein guter Preis - vielleicht sollte man über einen Umzug nachdenken. jot