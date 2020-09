Keine Kandidatur für den Bundestag im kommenden Jahr, keine Kandidatur mehr für den Posten der Landesvorsitzenden, keine Kandidatur mehr für den FDP-Bundesvorstand: Katja Suding, noch Chefin der Liberalen in Hamburg und Bundestagsabgeordnete, zieht sich aus der großen Politik zurück. »Für mich ist im nächsten Jahr Schluss«, erklärte die 44-Jährige am Wochenende auf dem Landesparteitag der FDP in der Hansestadt.

Und wohl weil es derzeit Diskussionen um den Frauenanteil bei den Liberalen gibt und Parteichef Christian Lindner sich doch recht unschön Generalsekretärin Linda Teuteberg entledigt, betonte Suding, dass ihr Rückzug ausschließlich »aus persönlichen Gründen« geschehe. »Mir war immer klar, dass ich mein Berufsleben nicht mit der Politik beenden werde«, so Suding.

Welche Anschlussverwendung Suding für sich nach ihrem Politikausstieg im kommenden Jahr vorschwebt, ist nach ihren Worten noch unklar. Nach dem Ende der Bundestagslegislaturperiode möchte die vor ihrem Wechsel in die Politik im Jahr 2011 als PR-Beraterin tätige Suding »neue Wege« gehen. Welche das sein werden, wisse sie aber heute noch nicht, so die Landesvorsitzende auf dem Parteitag.

Ihr bisheriger politischer Weg hatte für Suding zumeist bergauf geführt: 2011 führte sie die FDP als Spitzenkandidatin zurück in die Hamburgische Bürgerschaft, 2015 gelang den Liberalen unter der nun Landesvorsitzenden der Wiedereinzug. Im selben Jahr wurde Suding in den Bundesvorstand ihrer Partei gewählt. Zwei Jahre später zog sie schließlich in den Bundestag ein. Erst Anfang dieses Jahres dann verpassten die Wählerinnen und Wähler der zweifachen Mutter einen heftigen Dämpfer. Mit 4,9 Prozent der Stimmen scheiterten die Liberalen bei der Wahl zur Bürgerschaft knapp an der Fünfprozenthürde.