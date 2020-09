Der Jüngste ist erst anderthalb Jahre alt und wird von seinen Eltern in einem Kinderwagen geschoben, die Älteste ist 90 Jahre und mit einer Gruppe der Cöpenicker Wanderfreunde unterwegs. 234 Menschen starten am Sonntagvormittag vom S-Bahnhof Hermsdorf zur nd-Leserwanderung Richtung Freizeitpark Lübars.

Es sind weniger als sonst, aber deutlich mehr als gedacht unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie. Denn diesmal ist es nicht möglich, sich am Ziel in einem Restaurant zu treffen. Es wird einfach nur gewandert, aber das mit großer Freude. Früh ist es zwar noch etwas frisch, aber bald wärmt die Sonne. Erst werden die Jacken ausgezogen, dann auch noch die Pullover abgestreift. Es ist ein herrlicher Tag. Den genießt auch Maria aus dem polnischen Słubice. Ein befreundetes Ehepaar aus Frankfurt (Oder) hat sie zur nd-Wanderung mitgenommen. Die Polin wünscht »Guten Tag« und erhält zur Antwort: »Dzien dobry«.

Es wandert auch die Abgeordnete Katina Schubert (Linke). »Hier durfte ich nicht fehlen«, sagt sie. Schließlich führt die Strecke ein ganzes Stück durch ihren Wahlkreis für das Berliner Abgeordnetenhaus. Nachdem ein Holzbohlenpfad über eine oft feuchte Wiese passiert ist, bemerkt Schubert, jetzt sei sie im Ortsteil Lübars und damit in ihrem Revier. Woher sie das so genau weiß ohne ein Straßenschild in der Nähe? »Eine Abgeordnete fühlt das«, sagt eine Begleiterin. Schubert schmunzelt. Andere kennen sich hier nicht aus und sind überrascht über die schöne Natur, die man so in der Großstadt nicht vermuten würde. Beim Quiz gewinnt Corinna Krüger den Hauptpreis, ein Fahrrad. Ihre Startkarte zieht bei der Verlosung am Ziel Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke). Die übrigen 19 Preise werden im Laufe der nächsten Woche ausgelost. Die Gewinner erhalten Bescheid. Die nächste nd-Wanderung findet am 18. April 2021 statt.