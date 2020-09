Die Erde muss mittlerweile wüst und leer sein, zumindest der deutsche Teil dürfte inzwischen komplett brachliegen. Dort kann eigentlich niemand mehr sein, folgt man den Sorgen um den »Nachwuchs«. Es sorgten sich und sorgen sich wohl bis heute in willkürlicher Reihe folgende um Letzteren: die Bundeswehr (2007, 2011, ach eigentlich immer), Kinderärzte, Henry Maske um den Box-Nachwuchs, die Vorstandschaft der Munderkinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, die Kfz-Innung in Südthüringen, Heiner Brand um den Handball-Nachwuchs. der nicht genannte Chef einer Gebäudetechnikfirma (beim Handwerk generell ist die tönende Sorge um den Nachwuchs in allen Gewerken zu hören). Magdalena Neuner sorgt sich um den Biathlon-Nachwuchs, die Evangelische Kirche, die Katholische ebenfalls, der Verband der Nachwuchstrainer, wie auch der Tennisclub Blau-Weiß Gersbach. Überall ein Klagen und Wehgeschrei, so sorgengetränkt. Dabei gibt es gar keinen Anlass: Wo kein Nachwuchs ist, tut der auch nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.stf