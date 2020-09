Es geht einschließlich der Mahn- und Inkassokosten immerhin um mehr als 400 Euro, die der Angeschriebene zahlen soll. Aber was steckt dahinter?

Die Angeschriebenen sind sich sicher, keine offene Forderung ausstehen zu haben. Die Schreiben zu ignorieren, wäre jedoch die falsche Reaktion. Betroffene Verbraucher sollten prüfen, ob sie vertragliche Verpflichtungen eingegangen sind, deren Bezahlung ansteht.

Aus den Schreiben der Inkassobüros müssen sich klar und verständlich der Name oder die Firma des Auftraggebers der Zahlungsaufforderung sowie der Forderungsgrund, bei Verträgen der Vertragsgegenstand und das Datum des Vertragsschlusses, ergeben.

Als Forderungsinhaber taucht immer wieder die niederländische Firma Intaxx B.V. mit Sitz in Maastricht auf, die verschiedene Webseiten wie schufaheld.com und scoreheld.com betreibt.

Unter dem Motto »Lasse jetzt einfach und schnell deine negativen SCHUFA Einträge löschen« wird beispielsweise auf den Webseiten von schufaheld.com für das Erstellen individueller Schreiben geworben, mit denen unberechtigte SCHUFA-Einträge ein für alle Mal gelöscht werden könnten. Das Ganze zu einem Preis von 178,85 Euro jährlich, was auf einen Abo-Vertrag hindeutet.

Über Sinn und Zweck eines solchen Vertrages kann man streiten und auch die Höhe des Entgeltes in Frage stellen. Die Frage, die sich die angeschriebenen Verbraucher aber stellen müssen: Wurde der »Bestellbutton« zu den genannten Konditionen des Vertrages gedrückt oder nicht? Davon ist die Vorgehensweise abhängig. Widerruf, Anfechtung oder Widerspruch gegen einen Vertragsschluss an sich sind mögliche Alternativen, um eine unberechtigte Zahlungsaufforderung abzuwehren.

