Wer sein Haus verkaufen will, muss wissen, was er dafür verlangen kann. Aber auch wer plant, seine Immobilie zu verschenken oder zu vererben, braucht Klarheit, damit der Nachlass gerecht verteilt werden kann.

»Grundsätzlich bestimmt die Lage den Preis der Immobilie«, sagt Alexander Nothaft vom Verband der Privaten Bausparkassen. Doch aufgrund der sehr unterschiedlichen Entwicklung der Regionen sei eine differenziertere Betrachtung vonnöten.

»Entsprechend muss ein Sachverständiger, der Wertgutachten erstellt, mit dem örtlichen Markt für Wohnimmobilien vertraut sein«, schreibt der aktuelle Ratgeber der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen »Meine Immobilie verkaufen, verschenken oder vererben«.

Ein umfangreiches Kapitel beschäftigt sich allein mit diesem Thema in all seinen Facetten, weil es dabei große Unsicherheiten gibt. Wo finde ich einen unabhängigen Sachverständigen? Auf wen ist Verlass? Kann man auf Internet-Bewertungen vertrauen? Was muss ich als Auftraggeber mit dem Gutachter besprechen?

In weiteren Abschnitten ist in dem Ratgeber detailliert beschrieben, was beim Verschenken oder beim Vererben alles zu beachten ist und wo der Verkäufer Hilfe und Beratung bekommen kann.

Der Ratgeber ist telefonisch unter (0211) 38 09 555 oder im Online-Shop unter www.ratgeber-verbraucherzentrale.de zu bestellen sowie im Buchhandel und in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen erhältlich.