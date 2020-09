Foto: Mina Jaff

In Berlin geht es diese Woche mal wieder darum, dass linke Räume bedroht sind. Aber die Potse gibt nicht auf! Lichtenberg hingegen lässt das Partyflämchen der Stadt wieder auflodern. Derweil fragte sich nd, wie die Berliner*innen den Mietendeckel einschätzen. Diese Woche beschäftige ich mich außerdem mit Klassismus: also die Diskriminierung von Personen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder Position.

RB11 - Klassismus ist keine Kunstepoche Marie Hecht

Die Themen der Woche zum Nachlesen:

Unterstützung: Traumafabrik Moria - Psychologische Unterstützung ist für Geflüchtete besonders wichtig. In Berlin geht das nun ab dem ersten Tag

Bedroht: Die Tage der »Potse« sind gezählt - Berliner Landgericht bestätigt Räumungsurteil gegen besetztes Jugendzentrum in Schöneberg

Pop-Up-Rave auf der Platte - »Kulturoase Lichtenberg« wird Open-Air-Arena auf Zeit

Mietendeckel: »Schattenmieten« laut Senator »perfide« - Sebastian Scheel (linke) kritisiert Vermieter scharf für Verfahren, zwei Mietpreise zu nennen

Kommentar der Woche: Zusammenraufen für die Mieter - Nicolas Šustr über den Endspurt der Koalition für mehr Mieterschutz

