Die Gewerkschaft Verdi will in der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Nahverkehr Verschlechterungen zurückzudrehen, die Privatisierungs- und Wettbewerbsfixierung vor 20 Jahren erzwungen haben. An diesem Samstag entscheiden die Arbeitgeber, inwieweit sie sich auf das Vorhaben einlassen.

Anfang der 2000er Jahre wurde der Nahverkehr in Deutschland dem europäischen Wettbewerb ausgeliefert und die Kommunen drängten auf Einsparungen und setzten Verschlechterungen für Beschäftigte durch. So wurden Reinigungskräfte und Kontrolleure, aber auch Kernbereiche wie Bus-, Straßen- und U-Bahnfahrer in Tochterfirmen mit schlechteren oder gar keinen Tarifverträgen ausgegliedert, Tausende Stellen im Fahrdienst, aber auch in Werkstätten, bei Instandhaltung, Service und Verwaltung wurden abgebaut, die Löhne gekürzt. »Der Druck war immens«, sagt Mira Ball, Bundesfachgruppenleiterin Busse und Bahnen von Verdi, dem »nd«. Privatfirmen übernahmen Strecken. »Hessen hat damals unter Roland Koch sogar alle Verkehre europaweit ausgeschrieben.«

Inzwischen gibt es nach Angaben der Gewerkschaft 18 Prozent weniger Stellen im öffentlichen Nahverkehr, während zugleich 25 Prozent mehr Fahrgäste befördert werden. Betriebs- und Personalräte klagen über Arbeitsverdichtung und Stress - viele Verkehrsunternehmen verzeichnen hohe Krankenstände.

Mehr Einzeltarifverträge, weniger Lohn

Tarifpolitisch fand eine zunehmende Zersplitterung statt. So stimmte Verdi vor 15 Jahren unter Druck eigenständigen Tarifregeln für den Nahverkehr zu, womit der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) aus dem bundesweiten Tarifsystem des öffentlichen Dienstes herausgelöst wurde. Damit sollten Arbeitsplätze in den kommunalen Verkehrsbetrieben gesichert werden, gleichzeitig setzten die Arbeitgeber eine Vielzahl von Verschlechterungen, vor allem für Neueinsteiger, durch.

Überdies wurden die Tarifverträge für den Nahverkehr auf Landesebene verhandelt. Je nach Kassenlage und Wettbewerbsdruck der Kommunen sind die Arbeitsbedingungen in den einzelnen Bundesländern nun höchst unterschiedlich. Und die Fahrer und Fahrerinnen von Bussen und Straßenbahnen kämpfen seither in der Bundesrepublik getrennt voneinander. Mal in Thüringen oder Hessen, mal in Nordrhein-Westfalen oder Berlin, hier im Februar, dort vielleicht im September. Das macht in der Regionalzeitung Schlagzeilen, bundesweit Wirkung entfalten diese Arbeitskämpfe jedoch kaum. Für Verdi erschwert diese zersplitterte Tariflandschaft die Durchsetzung der Interessen ihrer Mitglieder. Zudem ist es schwieriger, eine breite Debatte über die desolate Lage des öffentlichen Nahverkehrs anzustoßen.

Doch nun will die Gewerkschaft Terrain zurückerobern. Erster Schritt war, alle 16 Landestarifverträge im Nahverkehr zeitlich zu synchronisieren, so dass sie nun alle zur gleichen Zeit neu verhandelt werden müssen, und zwar jetzt. Damit können die Beschäftigten, wenn nötig, auch bundesweit gemeinsam streiken. Das hat es seit 20 Jahren nicht gegeben. Die konzertierte Tarifkampagne umfasst 130 Betriebe des ÖPNV mit über 87 000 Beschäftigten. Zudem haben Belegschaften und Gewerkschaft für diese Runde neue Partner gefunden: Die jungen Klimaaktivisten von Fridays for Future unterstützen den Arbeitskampf öffentlich mit Aktionen, zuletzt am Freitag in mehreren Städten.

Verdi will mit den Arbeitgebern diesmal nicht nur auf Landesebene verhandeln. Zentrale Fragen sollen vielmehr auf Bundesebene ausgehandelt werden, um bundesweit einheitliche Regelungen festzulegen. Es geht um elementare Arbeitsbedingungen wie Urlaub und Überstundenberechnung, Pausen und Dienstplanung, Sonderzahlungen und Schichtzulagen. »Wir wollen die Ungerechtigkeiten zwischen den Beschäftigten der einzelnen Länder beseitigen«, sagt die Gewerkschafterin Ball. Das Argument: Ob ein Bus nun in Osnabrück oder Magdeburg fährt - im Kern ist die Arbeit überall gleich und soll daher auch gleich behandelt werden. Ein Ziel ist beispielsweise, dass alle Beschäftigten 30 Tage Urlaub im Jahr haben.

Verdi verbindet mit dem Schritt auf die Bundesbühne auch die Chance, das Thema Verkehrswende und eine bessere Finanzierung des ÖPNV an die richtige Adresse tragen zu können. Bundesweit stehen Investitionen in Milliardenhöhe für den Erhalt der vorhandenen Infrastruktur und des Fahrzeugparks, für digitale Entwicklungen und fürs Personal aus. Diese Summen können durch die Kommunen nicht allein gestemmt werden, darin sind sich Gewerkschaft und Arbeitgeber immerhin einig. Dafür brauchen die Kommunen finanzielle Unterstützung von Land und Bund. Aus Sicht von Verdi könnten Verhandlungen auf Bundesebene die Tür öffnen, die Finanzmisere der Kommunen zu lösen.

Ob sich die kommunalen Arbeitgeber darauf einlassen, ist die spannende Frage. Konkret verbessert hätte sich allein mit der Bereitschaft zu Verhandlungen natürlich noch nichts, aber eine erste Hürde wäre genommen. Der Gruppenausschuss Nahverkehr der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat sich bereits mehrheitlich für die Aufnahme von Tarifverhandlungen ausgesprochen. Entscheidend ist aber das Votum der Mitgliederversammlung, und in deren Reihen soll es auch erhebliche Ablehnung geben. Laut Satzung ist für den Beschluss eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, wobei das Stimmengewicht nach der Größe der Mitgliedsverbände gestaffelt ist. Die Entscheidung soll diesen Samstag fallen.

Bessere Arbeitsbedingungen? Nicht nötig

Eine Vereinheitlichung kann auch aus Arbeitgebersicht wünschenswert sein. Gerade in Metropolregionen machen sich Nahverkehrsunternehmen das Personal gegenseitig abspenstig. Sind die Arbeitsbedingungen überall gleich, würde sich Konkurrenz verringern. Außerdem spart eine Flächenlösung den Stress der Einzelverhandlung. Doch auf Arbeitgeberseite stehen andere Punkte im Vordergrund. So herrscht etwa die Sorge, die Übersicht über das Gesamtpaket und damit über die Steigerung der Personalkosten zu verlieren, wenn parallel auf Landes- und Bundesebene verhandelt würde. In der Tat hat Verdi das Gesamtvolumen der Forderungen nicht beziffert.

Das führt der kleine Kommunale Arbeitgeberverband Thüringen, der sechs Nahverkehrsbetriebe mit über 1700 Beschäftigten organisiert, gegenüber dem »nd« ins Feld und vertritt überdies die Linie: »Eine weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Entgeltes im Nahverkehr, auch um die Arbeit attraktiver zu machen, erscheint derzeit nicht erforderlich und auch bei den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht möglich.« Angesprochen sind damit die Einnahmeverluste durch den Rückgang der Fahrgastzahlen infolge der Corona-Pandemie. Wenn Verdi mit der notwendigen Verkehrswende und dem Nachwuchsmangel argumentiert, betonen die Thüringer Arbeitgeber die Unsicherheiten, die die Pandemie für den öffentlichen Nahverkehr bedeutet. So würden zwar in diesem Jahr die Verluste vom Bund kompensiert, darüber hinaus sei jedoch nicht abschätzbar, »ob die Fahrgastzahlen in den Folgejahren jemals wieder den ursprünglichen Stand erreichen und ob beziehungsweise welche Kompensationsleistungen zu erwarten sind«, heißt es.

Sagen die Arbeitgeber Nein, kann es bald zu Streiks kommen

Verbindlicher gibt sich der weitaus größere Unternehmensverband aus Nordrhein-Westfalen. Der Verband, der 38 kommunale Nahverkehrsunternehmen mit rund 25 000 Beschäftigten organisiert, wünscht sich aber ebenfalls mehr Klarheit, welche Positionen auf welcher Ebene verhandelt werden sollen »und ob zum Beispiel den Verhandlungen auf der Bundesebene ein Aussetzen der landesbezirklichen Verhandlungen vorausgeht«. Und er sieht durch die Strategie von Verdi das Konfliktpotenzial steigen: »Grundsätzlich erfordert eine zusätzliche Verhandlungsebene einen höheren Einigungsaufwand, auch mit entsprechenden zusätzlichen Streikrisiken.«

Verdi versteht die Schwierigkeiten nicht. Richtig sei das Gegenteil, sagt Mira Ball: Die parallele Verhandlung sei notwendig, um ein Gesamtbild aus Sicht von Verdi und der Arbeitgeber zu bekommen.

Aus Nordrhein-Westfalen gibt es immerhin die Ansage: »Nach Verbesserungsmöglichkeiten im Detail kann man sicher gemeinsam suchen.«

Sollten die Arbeitgeber an diesem Wochenende Verhandlungen über einen Rahmenvertrag ablehnen, dann hat Verdi seine Mitglieder schon vor Wochen darauf eingestimmt, »den Druck in der Tarifrunde schnell zu erhöhen«. Es könnte also gleich zu Beginn zu einem Streik der Bus- und Bahnfahrer kommen. Genau darauf hat sich Verdi auch vorbereitet - bundesweit.