Die Thüringer CDU hat einen neuen Landesvorsitzenden - einen, der mit einem schlechten Ergebnis gewählt worden ist. Der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, wurde am Samstag auf einem Landesparteitag der CDU in Erfurt mit 67,6 Prozent der abgegeben Stimmen zum Chef gewählt. Dabei hatte der 44-Jährige seine Partei unmittelbar vor der Wahl an die Spitze des Landesverbandes noch zu Geschlossenheit aufgerufen. sh