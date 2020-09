Fußball

Lesedauer: 1 Min.

Der erste Experte sagt: »Das Schöne am Fußball ist, frühere Ergebnisse zählen nicht mehr.« Der zweite Experte sagt: »Der Titel wird kein Selbstläufer für die Bayern.« Der dritte Experte sagt: »Wenn alles normal läuft, sind die Bayern nicht einzufangen, da lege ich mich fest.« Der vierte Experte sagt: »Es wird eine Phase kommen, in der sie einen Knick bekommen.« Der fünfte Experte sagt: »Geschenkt wird den Bayern nichts.« Der sechste Experte sagt: »Warum sollten sie weniger Spiele gewinnen?« Der siebente Experte sagt: »Das Bild der dominanten Bayern ist wieder ein Stück weit verblasst.« Der achte Experte sagt: »Das Selbstverständnis der Bayern ist noch immer vorhanden.« Der neunte Experte sagt: »Auch eine außergewöhnliche Mannschaft muss sich alles wieder aufs Neue erarbeiten.« Der zehnte Experte sagt: »Ich schicke einen vorzeitigen Glückwunsch nach München.« Der elfte Experte sagt: »Ich glaube wieder an die Möglichkeiten im Fußball.« Der zwölfte Experte sagt: »Wir werden sicher einige Highlights zu sehen bekommen.« Ach ja: Endlich wieder angewandte Bundesliga-Philosophie. wh