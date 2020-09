Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte lässt Dealer und Drogensüchtige erschießen. Foto: REUTERS/Dondi Tawatao

Schwere Zeiten für Rodrigo R. Duterte, der im Sommer 2016 mit wehenden Fahnen und vollmundigen Versprechungen die Präsidentschaft in dem südostasiatischen Inselstaat antrat. Er werde gründlich »aufräumen«, versprach ein damals zuversichtlicher Duterte, um endlich Korruption, Kriminalität und »traditionellen Politikern« mitsamt ihren Seilschaften einen Riegel vorzuschieben. Ja, er gedenke sogar, als erster sozialistischer Präsident in die Geschichtsannalen seines Landes einzugehen. Außenpolitisch werde er einen Schwenk weg von den USA vollziehen und sich fortan um die Schaffung einer Achse Manila-Beijing-Moskau bemühen. Von alledem ist nach reichlich vierjähriger Amtszeit, die offiziell im Sommer 2022 endet, nichts zu spüren.

Im Gegenteil: Den vorläufig letzten Tiefschlag musste das Regime in Manila am 17. September einstecken, als das Europäische Parlament in seiner jüngsten Resolution über die Lage in den Philippinen mit 626 Ja- ...