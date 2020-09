Foto: Mina Jaff

In Berlin geht es weiter mit dem Kampf um eine Stadt für alle. Außerdem geht es darum Druck in der Öffentlichkeit gegen rassistische Polizeigewalt zu machen. Und am Wochenende gingen tausende Menschen für sexuelle Selbstbestimmung auf die Straße. Ihnen wurde es nicht leicht gemacht sich laut gegen den so genannten »Marsch für das Leben« zu positionieren. Wie sie es trotzdem geschafft haben, den Menschenfeind*innen den Tag zu versauen, hört ihr im Mittelteil dieser Brause.

RB12 - Feminismus ist Lebensschutz Marie Hecht

Die Themen der Woche zum Nachlesen:

Volksbegehren: Dünne Luft für dicke Fische - Nächste Stufe im Enteignungsprozess: Senat übergibt Volksbegehren an Berliner Parlament

Diversität: Behörden sollen migrantischer werden - Gesellschaftliche Realität soll sich stärker in der Berliner Verwaltung abbilden

Meuterei: Weiter so bis zur Räumung - Trotz Anordnung des Landgerichts bleibt die Kneipe »Meuterei« Kieztreffpunkt

Feminismus ist Lebensschutz: Laut und selbstbestimmt - In Berlin protestierten Tausende gegen den »Marsch für das Leben« und für sexuelle Selbstbestimmung

Kommentar der Woche: Nach der Quote ist vor der Quote - Marie Frank über Gleichberechtigung bei politischen Entscheidungen

Außerdem:

Franzis Kabisch - Filmemacherin & Pro-Choice-Aktivistin / Insta

Bundesweiter Aktionstag zum International Safe Abortion Day am 28.09.2020

Kundgebung anlässlich des 4. Todestages von Hussam Fadl, am 27.09.2020, 15 Uhr Oranienplatz