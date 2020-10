Von mim

Drei Nägel sind gleich tief ins Holz geschlagen. Ihre Querschnitte sind verschieden, nämlich quadratisch, dreieckig, rund. Jede Querschnittfläche ist 1 cm² groß. Welcher Nagel lässt sich am schwersten, welcher am leichtesten rausziehen?

Bei einer sechsstelligen ganzen Zahl steht auf der Einerstelle eine 1. Streicht man diese letzte Ziffer und setzt sie vorn wieder an, ist die neue sechstellige Zahl ein Drittel der ursprünglichen. Welche beiden Zahlen sind das?

Opa Klaus hat sechs Briefe an sechs alte Freunde geschrieben. Als er diese in die sechs bereits adressierte Kuverts steckt, geht das Licht aus. Es sind noch drei der Briefe nicht eingetütet, und Klaus macht nun einen Test: Er schiebt jeweils einen der restlichen Briefe »blind« in eines der drei restlichen Kuverts. Wie groß ist die Chance, dass er zufällig genau zwei von Dreien in den richtigen Umschlag tut? mim