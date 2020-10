In dieser Rubrik übernehmen wir Denkspielvorschläge unserer Leserinnen und Leser. Für jede veröffentlichte Aufgabe gibt es als Dankeschön ein Buch. Das heutige Problem schickte uns Irene Wengler aus Gotha. Sie wies darauf hin, dass es in den 60er Jahren zu den Aufgaben der DDR-Matheolympiade, Klasse 10 gehörte:

In einem alten Lehrbuch wird in einer Aufgabe über folgenden Handel berichtet: Ein Bauer wollte bei einem Viehhändler mehrere Tiere kaufen. Der Händler verlangte für jedes den gleichen Preis. Dem Bauern gelang es, diesen Preis um genau so viel Prozent des geforderten Preises herunterzuhandeln, wie er (in Groschen) betragen sollte. Er bezahlte schließlich 21 Groschen pro Tier. Bei dem ursprünglichen Preis hätte sein Geld für genau drei Tiere gereicht. Jetzt konnte er mehr Tiere kaufen, wobei er das Geld vollständig ausgab. Wie viele Tiere konnte der Bauer insgesamt kaufen? nd