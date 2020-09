Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin. Klimaschutzaktivisten haben für heute (Freitag) zum sechsten globalen Klimastreik aufgerufen. In Deutschland soll unter dem Motto »Kein Grad weiter!« an mindestens 400 Orten demonstriert werden, wie die Bewegung »Fridays for Future« ankündigte. Weltweit seien Aktionen an rund 2.500 Orten geplant. Es ist der erste Klimastreik auf den Straßen seit Ausbruch der Corona-Krise.

In Berlin soll ein Sitzstreik vor dem Brandenburger Tor mit rund 10.000 Demonstranten stattfinden. In Hamburg sind drei sternförmige Demo-Züge geplant. Auch Fahrrad-Demonstrationen sind in vielen Städten angemeldet.

Die Klimaschutzbewegung plant danach ein Aktionswochenende mit Schwerpunkt in den rheinischen Kohlerevieren. Neben »Fridays for Future« rufen Gruppen wie »Ende Gelände«, »Alle Dörfer bleiben«, »Anti-Kohle-Kidz« und »Campact« zum Klimaprotest auf. epd/nd