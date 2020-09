Irgendwer muss ja für Ordnung sorgen. Nicht wenige halten für dieses Ansinnen die Polizei für die richtige Adresse. Die Meinungen sind da gesamtgesellschaftlich durchaus geteilt. Allerdings verstärkt die Beobachtung eines ganz gewöhnlichen Einsatzes der Beamten nicht unbedingt das Gefühl, in den richtigen Händen zu sein. Der Plot: Ein Gasleck an einer belebten Straße in Berlin am Samstagabend. Die Straße wird gesperrt, der Strom wird abgedreht, drei Wohnhäuser sollen evakuiert werden. Standard in einer Großstadt, dürfte man meinen. Doch irgendwie bekamen es die Beamten nicht hin, alle Menschen in den gefährdeten Häusern auch zu informieren. Kurzentschlossen werden die Kerzen rausgeholt und angezündet - es ist ja dunkel. Gleichzeitig ist ein Teil der Bewohner auf die Straße gescheucht worden. Später durften welche zurück, andere wieder nicht. Darunter Minderjährige, die ohne ihre Eltern über Stunden im Wärmebus sitzen mussten. Und froh sein können, dass nicht alles in die Luft geflogen ist. Aber auf eine göttliche Ordnung zu vertrauen kann ja auch nicht die Lösung sein. nic