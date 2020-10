Damit Hobby- und Profigärtner bei der großen Staudenvielfalt und Fülle an Neuheiten nicht den Überblick verlieren, gibt der Arbeitskreis Staudensichtung regelmäßig Sortenempfehlungen heraus.

Dazu werden die jeweiligen Gattungen an verschiedenen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgepflanzt und über mehrere Jahre beobachtet. Die Höchstnote von drei Sternen und damit eine »ausgezeichnete« Bewertung bekommen nur Sorten, die neben Attraktivität eine gute Gesundheit und Langlebigkeit aufweisen. So wissen Gartenbesitzer besonders bei neuen Züchtungen, an welchen Stauden sie über viele Jahre ihre Freude haben. nd

Die Ergebnisse sind kostenlos einsehbar unter www.staudensichtung.de.