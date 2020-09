Lutz Bachmann war so einer, und Oliver Flesch ist es offenbar auch. Deutsche Rechte, die Deutschland so sehr lieben, dass sie es hier kaum aushalten und stattdessen auf Teneriffa oder Mallorca leben. Oliver Flesch, noch nie gehört? Ich bisher auch nicht, aber Pro7 hat es mit seiner Dokumentation »Rechts. Deutsch. Radikal« nicht nur geschafft, zwei Fernsehstunden ohne Werbung zu zeigen, sondern auch rechte Influencer unter Normalmenschen bekannt zu machen und ihnen die große Bühne zu geben, ihre antisemitischen und flüchtlingsfeindlichen Ansichten unter das breite Volk (Einschaltquote über zehn Prozent) zu bringen. Oliver Flesch hat vor allem diesen denkwürdigen Auftritt: In den Räumen der AfD-Bundestagsfraktion fordert er Filmemacher Thilo Mischke lallend auf, jetzt doch mal zu sagen, was er vom Islam hält. Dabei kommt er Mischke so unangenehm nahe, wie es nur Betrunkene oder Mafiosi schaffen. Da irritiert eine Information über Flesch aus der Dokumentation umso mehr: Der Youtuber hetzt nicht nur über andere Menschen, sondern gibt, Achtung: Flirt-Tipps. jot