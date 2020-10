Leerer Hörsaal in Berlin Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin. In den vergangenen fünf Monaten haben Zehntausende Studenten Kredite in Höhe von insgesamt fast einer Milliarde Euro bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt. Das geht aus einem Schreiben des Bundesbildungsministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach wurden von Mai bis September rund 30 800 Anträge auf einen KfW-Studienkredit in einer Gesamthöhe von 919,6 Millionen Euro gestellt.

Das sind fast vier mal so viele Anträge wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Von Mai bis September 2019 wurden nach Angaben einer KfW-Sprecherin 8500 Anträge auf einen KfW-Studienkredit gestellt mit einem Gesamtvolumen von 315 Millionen Euro. Die Sprecherin bezeichnete 2019 als durchschnittliches Jahr. Die Vertragsabschlüsse liegen demnach sonst im Jahresschnitt bei gut 23 000.

Seit Mai müssen für Studienkreditverträge keine Zinsen mehr gezahlt werden. Das gilt noch bis März 2021 und ist als Hilfsmaßnahme in der Corona-Krise gedacht. »Das Angebot wird sowohl von deutschen wie auch von ausländischen Studierenden stark nachgefragt«, heißt es in dem Schreiben des Bundesbildungsministeriums. Der Studienkredit wurde für die Zeit der Zinsfreistellung auch für Studenten aus dem Ausland geöffnet. Grundsätzlich werden über den KfW-Studienkredit maximal 650 Euro im Monat für bis zu 14 Semester ausgezahlt - also maximal 54 600 Euro.

Als weitere Corona-Hilfe hatte das Bundesbildungsministerium einen vorübergehenden Notfonds aufgelegt. Von Juni bis September dieses Jahres wurden bis zu 500 Euro pro Monat an diejenigen ausgezahlt, die über ihre Kontoauszüge nachweisen konnten, dass sie durch weggebrochene Einnahmen etwa aus Studentenjobs in eine finanzielle Notlage geraten sind. Dieses Geld muss nicht zurückgezahlt werden.

Der hochschulpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Jens Brandenburg, kritisierte die Hilfen der Bundesregierung als unzureichend. Der KfW-Kredit sei keine Lösung für die Finanzprobleme der Betroffenen. Die Zinsfreiheit sei eine »Mogelpackung«. »Schon im April werden wieder über vier Prozent Zinsen fällig. Das ist keine krisenfeste Studienfinanzierung, sondern ein halbherziger Neukundenrabatt für die Förderbank.« Die Koalition hätte stattdessen das BaföG öffnen sollen, mit zinsfreier Rückzahlung erst bei gutem Einkommen nach dem Studium, so Brandenburg. »Es ist höchste Zeit für eine strukturelle Reform des BaföG zu einer elternunabhängigen Förderung«, sagte Brandenburg. dpa/nd