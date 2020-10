Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle beim Verein Each One Teach One berät Schwarze Menschen in Berlin bei Diskriminierungsfällen. Außerdem ist sie Vorstand des Migrationsrates Berlin und aktiv in der Kampagne für die Opfer rassistischer Polizeigewalt. Marie Frank hat mit ihr über das bundesweit erste Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) gesprochen, das vor vier Monaten beschlossen wurde, was die Black-Lives-Matter-Bewegung bewirkt hat, wie sich die Coronakrise auf Anti-Schwarzen Rassismus auswirkt und ob es eine Studie zu rechtsextremen Tendenzen in der Polizei braucht.