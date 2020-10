Linke Trutzburg in Friedrichshain: Die Liebig 34. Foto: Paul Zinken/dpa

Donnertag 14:00: Räumung der Liebigstraße 34 wie geplant am Freitag

Die Räumung des besetzten Hauses »Liebig 34« in Berlin-Friedrichshain soll am Freitagmorgen wie angekündigt stattfinden. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag. »Wir werden den Gerichtsvollzieher begleiten, um in Amtshilfe den Beschluss zu vollstrecken«, sagte eine Polizeisprecherin auf der abgesperrten Straße vor dem Haus. Einzelheiten zum Einsatz und zur Größe des Polizeiaufgebots wollte sie noch nicht verraten und verwies auf den Freitag. Bekannt ist aber, dass die Polizei viele Demonstranten erwartet und mit Tausenden Beamten möglichen Gewaltausbrüchen entgegentreten will.

Am Donnerstagnachmittag begutachtete ein Spezialteam der Polizei mit umfangreicher Kletterausrüstung das Haus Liebigstraße 34. Auch andere Spezialeinheiten sollen am Freitagmorgen bereitstehen. Die Polizei rechnet damit, dass die Eingänge des Hauses verbarrikadiert sind und unter Umständen mit schwerer Technik aufwendig aufgebrochen werden müssen.

Die Polizei hatte die Kreuzung Liebigstraße und Rigaer Straße am Donnerstagmorgen mit Gittern abgesperrt. Zahlreiche Polizei-Mannschaftswagen standen bereits in der Umgebung verteilt. Im Westen am Bersarinplatz und im Norden befanden sich die Absperrungen sehr weit entfernt von dem Haus. Von Süden und Osten kamen Neugierige fast bis an die Kreuzung. Ob das auch am Freitagmorgen, wenn Demonstrationen gegen die Räumung geplant sind, so sein wird, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Donnerstag 12:00: »Chaos statt Räumung«

Einen Tag vor der Räumung sprach nd-Kollegin Marie Frank mit Lisa Kaminski. Die 25-Jährige ist seit drei Jahren Teil des Liebig34-Kollektivs. Ihr Haus scheint verloren. 5000 Polizist*innen stehen für die Räumung bereit. Die Nachbar*innen aus dem Kiez sind schon vorbeigekommen, um noch mal Tschüss zu sagen. Was tun, wenn die Räumung kaum mehr zu verhindern scheint? Die Besetzer*innen wollen den Preis in die Höhe treiben. Das sei »eine gute Strategie, um die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen. «Aber was kommt danach? Und lief diese Strategie nicht auf schon bei der Räumung der Kiezkneipe »Syndikat« ins Leere? »Man muss einfach weitermachen«, sagt Kaminski. Lesen sie das ganze Interview im Vorfeld der Räumung hier.

Donnerstag 08:00: Steinwürfe und brennende Reifen kurz vor »Liebig 34«-Räumung

Die linke Szene in Berlin kündigte massiven Widerstand gegen den Polizeieinsatz am 9. Oktober an. Aber schon die Nächte zuvor blieben nicht friedlich.

So wurde in der Nacht zu Mittwoch gegen 4 Uhr eine Eingangstür des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg angezündet. In derselben Nacht riegelten unbekannte Täter die Zufahrt zu einem Polizeigelände in Lichtenberg mit Ketten ab, wie die Polizei mitteilte. Es wurden die Reifen eines parkenden Polizeiautos zerstochen und die Scheiben zerstört. Dann stießen die Täter*innen mehrere Motorräder um und warfen Farbbeutel und andere Gegenstände gegen das Gebäude. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Zwar gibt es laut Polizei keine Bekennerschreiben, ein Zusammenhang mit der anstehenden Räumung des besetzten Hauses komme aber in Betracht, so ein Polizeisprecher zu »nd«.

Auch auf das Büro der SPD Neukölln ist in der Nacht ein Anschlag verübt worden. Gegen 2.45 Uhr stellten Polizisten fest, dass die Scheiben an dem Büro beschädigt wurden. Im Internet hat sich die linksradikale Szene zu dem Anschlag bekannt und auf die Räumung der »Liebig34« verwiesen.

Seit Tagen wird im Internet zu dezentralen Aktionen aufgerufen, um den »Preis der Räumung« in die Höhe zu treiben. Bereits am Montag hatten Unbekannte einen Brandanschlag auf Signalkabel der S-Bahn in Friedrichshain verübt.

»Leute tragen ihre Wut auf die Straße und machen den Spruch wahr: Jede Räumung hat ihren Preis. Jede einzelne Aktion und jeder einzelne Akt freut uns unglaublich und motiviert uns«, so das Liebig34-Kollektiv zu »nd«.