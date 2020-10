Foto: D. Carmona/Univ. of Granada

Maulwürfe sind recht spezielle Säugetiere. Nicht nur besitzen sie an ihren Grabpfoten einen zusätzlichen Finger. Zudem sind Maulwurfweibchen zweigeschlechtlich und bleiben dennoch fruchtbar. Sie besitzen sowohl funktionierendes Eierstock- als auch Hodengewebe. Beide Gewebetypen sind bei Maulwürfen in einem Organ, den Ovotestes, vereint - und das ist einzigartig unter Säugetieren. Eine Forschergruppe um Stefan Mundlos vom Berliner Max-Planck-Institut für molekulare Genetik fand nun von die genetischen Besonderheiten, die zu der charakteristischen sexuellen Entwicklung bei Maulwürfen führen. nd