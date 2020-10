Das private US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat erfolgreich einen weiteren Testflug seiner Passagierrakete »New Shepard« absolviert. Die Kapsel, die einmal bis zu sechs Passagiere ins All befördern soll, erreichte nach Angaben des Unternehmens am Dienstag eine Höhe von 106 Kilometern und landete anschließend wieder auf der Erde. Für das Unternehmen war es der siebte Testflug. Während die Passagierkapsel an Fallschirmen zurück zur Erdoberfläche kam, landete die wiederverwendbare Trägerrakete, gebremst von den eigenen Triebwerken, in der Wüste von West-Texas. AFP/nd