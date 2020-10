Mit Beginn des nächsten Jahres wird die Ausstellung eines Personalausweises teurer. Dafür soll der »Perso« Fälschungen minimieren. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Neu ab 1. Januar 2021 – Im Herbst 2010 ist in Deutschland der digitale Personalausweis im Scheckkartenformat eingeführt worden. Gleichzeitig stieg die Gebühr dafür von zuvor 8 Euro auf 28,80 Euro. Nach nunmehr zehn Jahren hat der Bundesrat im August 2020 beschlossen, dass der »elektronische Identitätsnachweis« (eID) – so der offizielle Name – ab 1. Januar 2021 teurer wird und künftig 37 Euro kostet – eine Preiserhöhung um fast 30 Prozent.Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Soziales und Gesundheit: Mutterschutzgesetz – Die Rechte der Mütter am Arbeitsplatz. Die Regelungen zum Mutterschutz gelten für alle schwangeren und stillenden Arbeitnehmerinnen, Auszubildende und Studentinnen. Für Beamtinnen und Soldatinnen gibt es besondere Regelungen, die aber inhaltlich vergleichbar mit den Mutterschutzverordnungen sind. Welche Regelungen stehen im Mutterschutzgesetz? Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Arbeit: Berufspate hilft Langzeitarbeitslosen – 20-Stunden-Woche ehrenamtlich. Mit Ämtern telefonieren und Bewerbungsschreiben tippen: Für Langzeitarbeitslose ist das oft der reinste Horror. Berufspate Armin Trautwein greift den Jobsuchenden dabei unter die Arme – ohne Lohn. Mehr dazu im nd-ratgeber.

Wohnen: Stromspiegel 2019 – Private Haushalte verschwenden Strom. Nach dem aktuellen Stromspiegel erzeugen private Haushalte durch unnötigen Stromverbrauch rund 18 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Ein Haushalt kann im Schnitt rund 230 Euro Stromkosten pro Jahr sparen. Das zeigt der neue Stromspiegel für Deutschland. Laut Auswertung von rund 226 000 Daten von Privathaushalten stagniert der Stromverbrauch im Vergleich zu den Vorjahren. Hochgerechnet auf ganz Deutschland verschwenden private Haushalte jährlich 9 Milliarden Euro und sind für unnötige Emissionen von fast 18 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich. Damit sind die Ziele für Energiewende und Klimaschutz in Gefahr. Ausführlich im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Von Anschlusszwang bis Zaunanstrich – Ein Haus mit Grundstück ist eine feine Sache. Doch nicht ganz ohne Probleme. Der Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) hat eine Reihe von Antworten auf Fragen zusammengestellt, die den Verband auf den verschiedensten Wegen zu ganz unterschiedlichen Themen erreichten. Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Wie ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs zur Vorsicht mahnt – Gemeinnützige Organisationen im Visier des Fiskus. Viele Bürger engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen und Stiftungen. Zu Vorsicht mahnt ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofes. Bei Steuerverstößen drohen weitreichende Sanktionen bis hin zum Verlust der Gemeinnützigkeit. Aber wie lassen sich Fallstricke mit Compliance-Maßnahmen frühzeitig erkennen und umgehen? Einzelheiten des Urteils im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Haftpflicht für Tiere – Hundebiss kostet 100 000 Euro. Immer mehr Haustiere bevölkern unsere Städte. Ein Milliardenmarkt, den Versicherer erobern wollen. Daher erregt das Urteil eines Oberlandesgerichts besondere Aufmerksamkeit: Bei bewusster Pflichtverletzung durch den Tierhalter muss der Versicherer nicht zahlen. Informationen unseres Finanzexperten im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: Unlauterer Wettbewerb – Irreführende Tesla-Werbung mit Autopilot. Tesla bewirbt seine Fahrzeuge mit Fahrzeugassistenz-Funktionen, und zwar mit den Aussagen: »Autopilot inklusive«, »Volles Potenzial für autonomes Fahren« oder »Bis Ende des Jahres … automatisches Fahren innerorts«. Diese Aussagen wurden Tesla nunmehr untersagt. Die Werbung sei irreführend, urteilte das Landgericht München I. Geklagt hatte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Sie wandte sich gegen bestimmte werbliche Aussagen von Tesla Germany. Dabei ging es um die Bezeichnung des Fahrassistenzsystems. Die Einzelheiten im nd-ratgeber.