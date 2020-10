Die Regeln erlauben es Mieterinnen und Mietern, noch bis Ende des Jahres selbst zu entscheiden, ob sie ein Smart Meter haben möchten oder nicht. Wenn ein solches Gerät gewünscht wird, kann der Vermieter diesem Wunsch in der Regel nicht widersprechen.

Ab 2021 geht das Auswahlrecht dann an den Vermieter über - es ist daher also sinnvoll, sich in diesem Jahr Gedanken darüber zu machen. Die Kosten für die Geräte starten bei ungefähr 60 Euro. Sind Umbauten nötig, kann es deutlich teurer werden. Und diese Kosten können auf die Miete umgelegt werden.

Trotz der Kosten dürften sich Smart Meter für fast alle Haushalte in Deutschland bezahlt machen. Denn das Sparpotenzial ist in der Regel größer als die Kosten.

Gespart werden kann wie folgt: Ein Smart Meter ermöglicht es, über ein Display in der Wohnung, über eine App oder online genau abzulesen, zu welcher Zeit wie viel Strom im Haushalt verbraucht wurde. Diese Möglichkeit bieten allerdings nicht alle Geräte. Daher sollte bei der Auswahl unbedingt darauf geachtet werden.

Mit den Informationen können dann Stromfresser identifiziert und ausgetauscht und das eigene Verbrauchsverhalten angepasst werden. So lassen sich effizient Energiekosten und auch die klimaschädlichen CO2-Emissionen senken. Der erste Schritt zum Sparen ist immer, den eigenen Verbrauch zu überblicken. DMB/nd

Mehr zu Smart Metern erfahren Sie unter www.co2online.de/ smart-meter

Das eigene Stromsparpotenzial können Sie berechnen auf www.mieterbund.de/service/ stromcheck.html

Den gesamten Energieverbrauch des Haushalts können Sie hier erfassen: www.mieterbund.de/ service/energiesparkonto.html