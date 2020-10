Auch die Sorge um Besuchsmöglichkeiten in Alten- und Pflegeheimen wächst. Foto: dpa/Peter Steffen

Berlin. In Deutschland sind binnen eines Tages so viele Corona-Neuinfektionen wie nie zuvor festgestellt worden. Erstmals stieg die Zahl über 10.000. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmoren mitteilte, meldeten die Gesundheitsämter für den Vortag 11.287 neue Infektionen. Zuvor hatte der Tagesanstieg bei 7.595 gelegen, der bisherige Höchstwert am vergangenen Freitag 7.830 betragen.

30 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in Deutschland auf 9.905.

Seit Beginn der Pandemie wurden 392.049 Infektionen nachgewiesen. Aktuell ergeben sich rechnerisch etwa 76.000 Menschen mit einer akuten Infektion.

Laut RKI-Bericht vom Mittwoch werden 943 Menschen intensivmedizinisch behandelt, 424 davon werden künstlich beatmet.

Die Eindämmung des Coronavirus - und der erneute Herbst-Anstieg

+++ Auch Sachsen-Anhalt hat erstes Corona-Risikogebiet +++

Als erste Region Sachsen-Anhalts ist der Landkreis Jerichower Land nun Corona-Risikogebiet. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen habe einen Wert von 68,89 erreicht, teilte der Kreis am Mittwoch mit. Ab einem Wert von 50 gilt ein Landkreis bundesweit als Risikogebiet.

«Die Bevölkerung muss wissen, dass das Risiko sich anzustecken aktuell im Landkreis so hoch ist wie noch nie», sagte Landrat Steffen Burchhardt (SPD). «Wir müssen jetzt eine weitere Ausbreitung so schnell wie möglich stoppen.» Der Anstieg der vergangenen Tage sei unter anderem auf private Feiern zurückzuführen. Infolge dessen verschärfte die Kreisverwaltung daher die Regeln für diese.

So sind im Jerichower Land ab sofort private Feiern auf 20 Teilnehmer begrenzt, unabhängig von Ort und Anlass. Zu fachkundig organisierten privaten Feiern dürfen in geschlossenen Räumen 100 Menschen und draußen 150 Menschen kommen. Geschäftliche Veranstaltungen und solche von Vereinen und Organisationen unter freiem Himmel sind auf 200 Personen begrenzt. «Unser Ziel muss es sein, gravierende Auswirkungen auf Kinderbetreuung, Sport und Wirtschaft wie zu Beginn der Pandemie zu verhindern», sagte Burchhardt. «Da kann jeder seinen Beitrag leisten.» Sollten die Maßnahmen keinen Erfolg haben, könnten sie weiter verschärft werden, kündigte Burchhardt an.

Covid-19: Wie weit bis zu neuen Maßnahmen* in den Landkreisen?

+++ Pflegebevollmächtiger will bundesweit einheitliche Corona-Regeln in Heimen +++

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, will für bundesweit einheitliche Corona-Regeln in den Pflegeheimen sorgen. In wenigen Wochen werde er mit Unterstützung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und des Robert-Koch-Instituts eine Handreichung vorlegen, um den «Flickenteppich» zu beseitigen und «mehr Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit» bei den Vorkehrungen zum Corona-Schutz in den Heimen herzustellen, kündigte Westerfellhaus in der «Neuen Osnabrücker Zeitung» («NOZ») vom Donnerstag an.

Diese Regeln sollten von «wissenschaftlichen Grundlagen untermauert» sein, auch sollten bei der Erarbeitung die Heime einbezogen werden, sagte der Pflegebevollmächtigte. «Wir sind nun im Kontakt mit den Verbänden und Trägern dabei, die verschiedenen, teils sehr effizienten Regelwerke übereinanderzulegen und die besten Praktiken zu identifizieren.»

Als Grund seiner Initiative nannte Westerfellhaus die Angst hunderttausender Pflegebedürftiger vor einem neuen Lockdown der Heime: «Diese Isolation, wie wir sie im Frühjahr hatten, darf es nicht noch einmal geben.» Die Pflegebedürftigen dürften nicht «in die Verzweiflung» getrieben werden - «das wäre fürchterlich, auch für ihre Angehörigen. Deswegen unternehme die Bundesregierung nun alles, »damit Patienten und Bewohner auch dann besucht werden können, wenn die Infektionszahlen weiter steigen«. Der Pflegeschutzbund Biva befürchtet neue Besuchsverbote in zahlreichen Alten- und Pflegeheimen. Agenturen/nd