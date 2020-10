Jetzt geht alles wieder von vorne los. Wie im Film, in dem der Wetteransager Phil Connors einen Tag so oft immer wieder von vorn erlebt, bis er alles richtig macht und sich in einen besseren Menschen verwandelt hat. Wir alle sind Phil Connors - mitten in der zweiten Welle. Was also tun, damit am Ende alles gut ausgeht? Zunächst einmal müssen wir uns über die Methode klar werden, und hier wird schnell deutlich: Wir haben uns für »Trial and Error« entschieden - also: versuchen, scheitern, wieder versuchen, besser scheitern. Grund für diese Annahme ist die Tatsache, dass der Mensch extrem lernfähig und -willig ist. Wir sind nämlich einen gehörigen Schritt weiter, wenn eine Internetseite gerade kurz vor dem Kollaps steht, auf der man seinen tatsächlichen Toilettenpapierbedarf errechnen kann. Als Faustregel, damit Sie sich das Eingeben der komplizierten mathematischen Formel sparen können, gilt: eine Rolle pro Person pro Woche. Alles, was darüber hinausgeht, fällt in die Kategorie »Super-Hamsterer«, und diese unschönen Bilder will wirklich niemand noch mal sehen.cod