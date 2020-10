Soldaten der Bundeswehr helfen im Gesundheitsamt Hamburg-Eimsbüttel bei der Kontaktaufnahme zu gemeldeten Infizierten oder zu Kontaktpersonen von Infizierten. Foto: dpa/Markus Scholz

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen schließt Dänemark seine Grenze für Urlauber aus Deutschland. Ab Samstag dürfen Menschen aus Deutschland nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin vom Donnerstag nur noch einreisen, wenn sie einen wichtigen Grund haben. Ausnahmen gelten für Bewohner von Grenzregionen, darunter Reisende mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Das dänische Nachbarland verzeichnete am Donnerstag mit 760 Corona-Neuinfektionen selbst einen neuen Rekord.

Die Regierung erwäge nun schärfere Beschränkungen, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Donnerstag in Kopenhagen. »Ich bin zunehmend besorgt.« Die Pandemie breite sich rasch in ganz Europa aus, das nun zum Epizentrum geworden sei.

Die Eindämmung des Coronavirus - und der erneute Herbst-Anstieg

Am Montag lag die Zahl der Neuinfektionen in Dänemark noch bei rund 450, am Mittwoch stieg sie auf 630. Sollte sich dieser Trend nicht innerhalb von »zwei oder drei Tagen« umkehren, würden neue und schärfere Beschränkungen eingeführt, hatte Gesundheitsminister Magnus Heunicke bereits am Dienstag gewarnt. Demnach könnte die Teilnehmerzahl bei Versammlungen, die derzeit bei 50 liegt, reduziert und die Maskenpflicht ausgeweitet werden.

Covid-19: Wie weit bis zu neuen Maßnahmen* in den Landkreisen?

Insgesamt haben sich in Dänemark mit seinen 5,8 Millionen Einwohnern bislang mehr als 37.700 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, rund 690 von ihnen starben. Die Zahlen in Grönland und auf den Färöer-Inseln sind darin nicht enthalten. Im Vergleich zum Rest Europas zählt Dänemark damit zu den weniger betroffenen Ländern der Corona-Pandemie.

Rund 2000 Bundeswehr-Angehörige im Einsatz gegen Corona-Pandemie

Die Bundeswehr ist derzeit mit knapp 2000 Angehörigen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Einsatz. Das sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der »Rheinischen Post« (Freitag). Sie gehören zum Einsatzkontingent »Hilfeleistung gegen Corona«, das über insgesamt 15 000 Soldaten verfügt. Allein in Gesundheitsämtern aller Bundesländer helfen derzeit 1561 Soldaten bei der Nachverfolgung von Infektionsketten, bei der Entnahme von Abstrichen oder an Teststationen. Zudem leisten Soldatinnen und Soldaten Unterstützung bei Testungen von Reiserückkehrern sowie mit mobilen Covid-19-Teststationen.

Insgesamt liegen derzeit 1141 Unterstützungsanfragen vor. Es sei »mit weiteren Bewilligungen und somit aufwachsender Unterstützung durch die Bundeswehr zu rechnen«, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Erneut mehr als 11.000 Corona-Infektionen an einem Tag registriert

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat am zweiten Tag in Folge bei mehr als 11.000 gelegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Vortag 11.242 neue Ansteckungsfälle erfasst. Dies waren 45 weniger als am Mittwoch, als der bisherige Höchstwert bei den täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Virus in Deutschland ermittelt worden war.

Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland erfassten Infektionsfälle stieg laut RKI bis Donnerstag auf 403.291. Die Zahl der mit dem neuartigen Virus im Zusammenhang stehenden Todesfälle wuchs auf 9954 - 49 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag den Angaben zufolge bei etwa 306.100.

Das RKI hatte die Corona-Lage in Deutschland am Donnerstag als »sehr ernst« eingestuft. In einzelnen Regionen könne es zu einem unkontrollierbaren Ausbruch kommen, warnte Institutspräsident Lothar Wieler. Es bestehe jedoch die Chance, die weitere Ausbreitung des neuartigen Virus zu verlangsamen, fügte er hinzu.

Agenturen/nd