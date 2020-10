Sollten Sie gerade irgendwo stehen, Sie also einen Standort haben, ist das schon mal nicht schlecht. Denn Standort klingt wichtig, auch wenn es sich eigentlich nur um einen Ort handelt. So überlegt die CDU derzeit dpa zufolge, ihren Parteitag auf mehrere Standorte zu verteilen. Und der Standort Schönefeld gehört nun zum BER, obwohl da, im Gegensatz zum neuen Flughafen, bereits seit vielen Jahren nicht gestanden, sondern munter geflogen wird. Wenn Ihr eigener Standort Vorteile hat gegenüber anderen - sonnig, herrliche Aussicht, nicht weit zur Bar - ist das allerdings noch besser. Dann haben Sie nämlich Standortvorteile, und auch die sind in aller Munde. So haben laut tagesschau.de die Länder Kosovo, Bosnien und Herzegowina sowie teilweise Albanien Standortvorteile, wenn auch mit Fragezeichen. Denn sie waren offenbar so pfiffig, sich rechtzeitig zur Pandemie in Regionen niederzulassen, die nicht so sehr von Tourismus und Welthandel abhängig sind. »Rückstand als Standortvorteil?« lautet die Überschrift. Gute Frage! Aber nur, wenn die nächste lautet: »Vorstand als Standortnachteil?«rst