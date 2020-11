Das Spezialschiff «Pacific Grebe» liegt am Hafen. Sechs Castor-Behälter mit hochradioaktivem Atommüll aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield sind mit einem Spezialschiff auf dem Weg nach Deutschland. Foto: dpa/Sina Schuldt

Nordenham. Der umstrittene Castortransport von der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield zum hessischen Atommüllzwischenlager Biblis hat das Zwischenziel Nordenham erreicht.

Das mit sechs Castorbehältern beladene Schiff »Pacific Grebe« erreichte den Hafen der niedersächsischen Stadt mit Verspätung am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr, wie das Protestbündnis »Castor stoppen« mitteilte. Der Frachter sei beim Einlaufen von zahlreichen Polizeibooten eskortiert worden.

In Nordenham werden die Castoren auf bereitgestellte Eisenbahnwaggons verladen und dabei auf mögliche radioaktive Strahlung überprüft. Der Weitertransport Richtung Biblis soll voraussichtlich am Dienstag erfolgen. Welche Strecke der Zug nehmen wird, ist öffentlich nicht bekannt. Atomkraftgegner haben an mehreren Orten im Bundesgebiet Demonstrationen und Mahnwachen angekündigt. epd/nd